Isola dei Famosi 2022, il reality sfotte Lory Del Santo. Il post è esilarante

La produzione prende in giro via la ormai ex isolana, che ha scatenato l’ilarità del web a causa di una cattiva gestione del suo profilo Instagram

La produzione dell’Isola dei Famosi 2022 (anzi, per essere più precisi, il social media manager della trasmissione) ha deciso qualche ora fa di prendersi (bonariamente) gioco di Lory Del Santo, una delle concorrenti di questa edizione del reality di Canale 5 che lo scorso 7 giugno è stata costretta ad abbandonare il programma.

In base alla versione ufficiale del suo staff, chi si occupa della comunicazione di Lory Del Santo sui social ha infatti commesso una gaffe (in buona fede) della quale si è parlato per una giornata intera, soprattutto su Twitter. Un’occasione davvero gustosa per fare un po’ di sana ironia su di una vip già di per sé piuttosto stralunata.

Lo scorso 8 giugno, poco dopo essere stata eliminata dal televoto all’Isola, Lory Del Santo (per essere più precisi, il suo profilo Instagram ufficiale) aveva infatti iniziato a commentarsi i suoi stessi post. Il profilo della ex isolana aveva iniziato a scriversi da solo parole molto lusinghiere, di incoraggiamento e di apprezzamento, dando vita ad una serie di “scambi” Instagram dai tratti surreali. All’inizio si pensava che fosse stata la stessa Lory Del Santo a scrivere alcuni dei commenti apparsi, poi però è emersa la verità.

Chi sta dietro al profilo della Del Santo ha specificato che la soubrette non c’entrava nulla in tutto quello che era successo. Quando i commenti sono apparsi, infatti, l’ex naufraga era ancora in Honduras e non aveva accesso al proprio telefono.

Lo staff ha spiegato che si è deciso di recuperare i direct ricevuti privatamente e di ripostarli in forma di commenti. Una scelta che ha però generato un’altra gaffe, visto che i nomi degli utenti che li avevano inviati non sono stati censurati. Ma non finisce qui. Alcuni hanno fatto notare come alcuni dei messaggi fossero un po’ diversi dai commenti pubblicati. Un gran bel caos, che ha rappresentato un’occasione d’oro per la produzione.

L’Isola dei Famosi 2022 sfotte Lory del Santo su Instagram: post esilarante

Alla luce degli eventi, sul profilo del reality sono apparsi alcuni commenti positivi alla trasmissione scritti dallo stesso profilo del programma e pubblicati come post. Un modo divertente per prendere un po’ in giro lo staff della Del Santo, che a questo punto farebbe meglio a cambiare social media manager. Qui sotto potete recuperare il contenuto condiviso dell’Isola dei Famosi.