Lory Del Santo, commenti Instagram: lo staff replica e fa un’altra gaffe

Lory Del Santo è al centro dell’attenzione mediatica nelle ultime ore, suo malgrado in senso negativo. La showgirl è stata ridicolizzata dal web in quanto il suo account Instagram ufficiale ha commentato i suoi stessi post. Fin qui nulla di strano, se non fosse che le parole fossero scritte in modo da essere indirizzate a Lory da persone terze. Il problema è che i commenti hanno invece riportato la firma dello stesso profilo della 63enne, naufraga de L’Isola dei Famosi 16. Nella serata di oggi, 8 giugno 2022, è arrivata la risposta dello staff dell’isolana agli attacchi, condita però con un’altra gaffe!

Lory Del Santo è attualmente nell’occhio del ciclone. Dopo che i commenti Instagram incriminati hanno fatto il giro del web lo staff della showgirl ha deciso di rompere il silenzio a proposito. Nel profilo Instagram ufficiale della Del Santo è apparso un comunicato con cui gli addetti alla comunicazione della naufraga hanno cercato di spiegare la situazione.

Innanzitutto nel messaggio si legge che Lory Del Santo è in Honduras e al momento sprovvista del suo smartphone e che quindi non è lei l’autrice dei commenti in questione. Questi ultimi “sono stati pubblicati in buona fede dallo staff al solo scopo di documentare la riconoscenza dei fan che è stata dimostrata in direct”, recita il comunicato.

Lory Del Santo, nuova crisi di comunicazione: cos’è successo

Insomma, lo staff della 63enne ha pensato bene di copiare i messaggi diretti arrivati al suo profilo e incollarli sotto forma di commenti sotto un post. Questa pratica insolita ha confuso la maggior parte delle persone, che hanno subito pensato ad un grave errore di comunicazione della Del Santo. Molti hanno addirittura ipotizzato che quest’ultima abbia dei profili falsi con cui si elogia da sola firmandosi per qualcun altro e che avesse fatto confusione con gli accessi.

Risolta questa questione, però, se ne apre un’altra. A dimostrazione della sua buona fede lo staff ha allegato al comunicato alcuni screenshot dei messaggi diretti in questione, scrivendo che i nomi dei mittenti, per motivi di privacy, sono stati oscurati. Peccato però che, come d’altronde hanno fatto subito notare alcuni followers, in ognuna delle immagini i nomi degli autori sono leggibili, eccome.

Non è passato inosservato nemmeno il fatto che il contenuto dei direct è ben diverso da quello dei commenti di cui si è discusso. Dove sta la verità? Come giustificherà lo staff di Lory Del Santo tutto ciò? La cosa certa è che tutto questo pasticcio non gioverà sicuramente all’immagine della naufraga. Resta da vedere come si evolverà la questione.