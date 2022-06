Lory Del Santo si elogia da sola: gaffe social, commenti gravi su opinionisti

Qualcuno insegni a Lory Del Santo, o a chi per lei, a usare meglio i social! In queste ore il pubblico dell’Isola dei Famosi, e non solo, non fa che parlare dei commenti che Lory Del Santo si è scritta da sola. Sono commenti ricchi di complimenti per il suo percorso nel reality show e non solo, tutti pubblicati con l’account della stessa Del Santo! E dietro questa gaffe non può che nascondersi un tentativo andato male di avere dei commenti positivi sotto al suo post su Instagram. Peccato abbia dimenticato un passo importante, anzi fondamentale: avrebbe dovuto cambiare account prima di scrivere complimenti come fosse un’altra persona!

Prima c’è un chiaro riferimento di Lory alle accuse dei suoi ex compagni d’avventura. Ha postato una foto e ha scritto: “Quando le menzogne non venivano cavalcate per ferire le persone innocenti”. Questa è la didascalia della foto, e ci sta vederla a nome di @lorydelsantoofficial. Sotto a questo post però ci sono tanti commenti con elogi e complimenti che si è fatta da sola. Sono stati pubblicati tutti a distanza di pochi minuti uno dall’altro, ma tutti dallo stesso account: @lorydelsantoofficial. Dunque dalla stessa Lory oppure da chi le gestisce i social.

Che sia stata lei o chi per lei, è chiaro cosa avrebbero voluto fare: scrivere tanti commenti pro-Lory con account falsi. Questo è uno dei commenti: “Ciao Lori ti ho amato all’interno dell’Isola”. Oppure ancora si è scritta da sola che per come è stata trattata è stata un miracolo vederla resistere per due mesi e mezzo. E ancora commenti in cui si legge “Ti ammiro tantissimo” oppure “Ti temevano perciò di hanno buttato fuori”. Va ribadito: sono tutti commenti pubblicati dal profilo Instagram di Lory Del Santo!

“Hai avuto una vita piena di emozioni e trovo affascinante tutto il tuo percorso”, si è ancora scritta da sola. E poi ancora commenti in cui si ricorda che lei ha già vinto l’Isola in passato e che oggi sono più amati i personaggi finti. Commenti in cui c’è scritto “Sono scioccato e mortificato” perché non è stata compresa all’Isola dei Famosi 2022. E sugli altri concorrenti: “Persone tossiche da evitare nella vita”. Poi via con i complimenti ancora: “Ti ho sempre trovata sincera, pura, sensibile, un esempio”, “sei stata una concorrente fantastica”, “avresti dovuto vincere tu”.

Lory Del Santo si commenta da sola su Instagram: l’attacco irrispettoso a Luxuria

Inutile dire che la gaffe di Lory Del Santo con i commenti di Instagram sta facendo il giro del Web. E c’è chi si domanda se i complimenti giunti nei giorni precedenti a questo punto appartengano a persone reali oppure ad account fake. Magari gli stessi che avrebbero dovuto usare oggi, invece c’è stato un vero e proprio pasticcio social! Ci sono anche parole contro gli opinionisti e la conduttrice, esattamente come ha fatto il suo manager ieri. Questo un passaggio che non passerà inosservato:

“Indegno programma! Indegno per una conduzione di basso livello, per un ‘opinionista’ non pervenuto come Savino, per un signor Vladimir Guadagno irrispettoso e irriverente a cospetto di una grande professionista come te!”

Che sia stata Lory a scriverlo o chi lavora per lei, questo commento contro Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria è abbastanza pesante. Sarà curioso vedere dopo queste parole cosa dirà quando si ritroverà in studio lunedì prossimo faccia a faccia con loro.

