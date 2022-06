Lory è stata eliminata nel corso della ventiduesima puntata ed è già in viaggio per l’Italia: avventura conclusa nel caos

Lory Del Santo è stata eliminata all’Isola dei Famosi 2022 e chi le vuole bene è sceso in campo per difenderla. L’avventura di Lory su questa Isola, non la prima per lei, è stata decisamente ricca di alti e bassi. Non è stato semplice per lei, certo è che al pubblico è stato subito chiaro il suo gioco. Lory è stata supportata dal pubblico nei primi mesi, nonostante sia finita spesso su Playa Sgamada poi è sempre tornata in gioco. Eppure dall’ultimo ritorno in Palapa il suo gioco è stato fin troppo evidente, così il pubblico ha deciso di eliminarla. E con una percentuale mica da niente.

La Del Santo ha perso al televoto contro Estefania, che pure non gode di particolare simpatia dalla maggioranza del pubblico dell’Isola dei Famosi. Lory ha perso venendo salvata da meno del 30% del pubblico votante, e questo la dice lunga sull’idea che si è fatta il pubblico di lei. Che poi si parla della Del Santo come naufraga, non come persona o come donna. L’Isola è un reality show e, con grande gioia del pubblico, non si è snaturato. Nelle puntate si parla del gioco, si vedono prove e si affrontano le dinamiche e gli scontri. Sì, ci sono sorprese, ma non sempre si parla della vita passata e se accade è per pochi minuti, magari proprio per una sorpresa. Per cui era inutile aspettarsi il racconto della vita di Lory Del Santo, che ha pure già fatto altri reality.

Sull’Isola si giudica il concorrente, come spesso sottolineato da Vladimir Luxuria, e non la persona. La stessa Luxuria ieri sera ha messo in evidenza il gioco della Del Santo, ma anche questo pare non sia piaciuto al manager di Lory. Paolo Chiparo, questo il suo nome, ha postato su Instagram un lungo sfogo contro l’eliminazione della sua assistita. Ha ringraziato tutti coloro che hanno sostenuto Lory fino a ieri sera, poi ha esternato il suo dispiacere:

“Mi è dispiaciuto solo come sia stata etichettata, massacrata senza pietà da un branco di lupi, compreso qualcuno in studio, evidentemente abbiamo visto dei daytime diversi, perché Lory non ha mai parlato male di nessuno”

E qui è un chiaro riferimento a Vladimir, che ieri sera ha parlato di daytime in cui Lory parlerebbe all’orecchio di tutti i concorrenti. Chiparo ha proseguito:

“Mi è dispiaciuto che nessuno abbia raccontato, né ricordato la vita di Lory. Il coraggio che ha sempre avuto ad affrontare la vita, con lealtà è sincerità, rialzandosi sempre dopo ogni caduta, con grande dignità. Poteva essere l’occasione per raccontare la forza di una donna”

Il manager stesso ha poi scritto che i reality non hanno il compito né lo scopo di educare, ma di regalare spensieratezza. Secondo lui dovrebbero anche lanciare messaggi positivi, ma come già sottolineato l’Isola è un reality che non si è snaturato. Come è successo invece con il Grande Fratello Vip, diventato un racconto più che un gioco. Il manager di Lory Del Santo è fiero e onorato di rappresentarla, ha fatto sapere che lei ha partecipato solo per divertirsi e giocare. Ma non le sarebbe stato concesso:

“Voleva solo vivere dei bei momenti in compagnia, giocare divertirsi. Invece il branco gli ha regalato l’etichetta di falsa! Lory è stata 10 volte al televoto, accettando le decisioni del gruppo senza polemizzare. Il pubblico sovrano ha sempre ribaltato i pronostici del branco, e ha sempre deciso di salvarla. Ricordo che Lory in 100 giorni non ha mai avuto una sorpresa, a differenza di tanti altri, come mai? Forse qualcosa di più si poteva fare per questa grande donna, omaggiandola con la giusta passerella che meritava”

È vero che il pubblico fino a ieri ha sempre salvato Lory, ma rimanendo ormai in pochi è normale che le strategie dei singoli vengano fuori più facilmente. E infatti ieri sera il pubblico ha eliminato Lory Del Santo all’Isola per ben due volte: prima al televoto con Estefania, poi non l’ha salvata contro Pamela Petrarolo per restare su Playa Sgamadissima.