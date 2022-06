Isola dei Famosi 2022, 22esima puntata: eliminato, nominati, sfide e ritorni

La ventiduesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 era attesissima per il ritorno in studio di Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni, ma anche per Blind e Licia Nunez. Ma non solo loro, perché in studio è tornato anche Jeda: la presenza di Vera Gemma in Honduras ha permesso a Ilary Blasi di avere ospite il protagonista della passata edizione. E lo ha subito salutato a inizio puntata. Nel frattempo la stessa Vera come Soleil Sorge si stavano preparando a rompere gli equilibri del gruppo. Questo, almeno, ha annunciato la conduttrice. Prima però un filmato ha mostrato tutte le difficoltà dei naufraghi dopo quasi 80 giorni: sono senza forze e i nervi sono sempre più tesi.

Le piratesse sono subito sbarcate su Playa Palapa, tuffandosi dall’elicottero. Intanto Guendalina ha svelato che suo fratello Edoardo Tavassi ha un debole per Soleil, da sempre. Poi Ilary è entrata subito nel vivo delle dinamiche: Lory Del Santo e Nick contro tutti. Vladimir Luxuria è intervenuta a gamba tesa contro Lory, l’ha accusata di avere due facce e che ha notato il suo modo di mettere zizzania parlando con tutti i concorrenti.

C’è stato subito il verdetto: Lory Del Santo è l’eliminata dalla Palapa di lunedì 6 giugno 2022. Queste le percentuali del televoto: Estefania 63%, Lory 37%. Adesso Lory raggiungerà Pamela su Playa Sgamadissima, prima però ha dato il bacio della nomination a Luca. Dopo questo primo momento di tensioni e di verdetti, Ilary ha dato inizio al gioco delle piratesse. Vera e Soleil hanno formato due squadre che si sono scontrate. Ognuna di loro ha scelto a turno un concorrente per volta, ha cominciato Soleil. Queste le squadre:

Soleil ha scelto Nicolas, Edoardo, Marialaura, Estefania, Carmen;

Vera ha scelto Nick, Luca, Mercedesz, Gennaro, Cucolo.

I primi a sfidarsi sono stati Soleil e Luca nella prova dell’uomo vitruviano, che ha vinto ancora la Sorge. La sua squadra ha vinto del cibo, l’altra ha scelto il primo nominato della puntata attraverso una catena di salvataggio. Vera ha salvato Mercedesz, poi questa la catena: Luca, Cucolo, Nick. Gennaro è in nomination. Alessandro ha parlato con mamma Carmen, alla quale hanno fatto uno scherzo. In settimana ci sono state discussioni anche con Nick e stasera se ne è parlato in Palapa. La squadra di Soleil ha vinto anche la prova ricompensa.

Edoardo e Mercedesz, è amore? Lei pronta a sacrificarsi per Guendalina

Edoardo e Mercedesz: il flirt c’è o no? Una clip ha riassunto gli ultimi giorni fra i due naufraghi. La giovane Henger ha detto che da quando non c’è più Guendalina Tavassi sull’Isola Edoardo è diverso. Allo stesso tempo spera di recuperare anche il rapporto con la possibile cognata. Mercedesz insiste sulla sincerità dei suoi sentimenti ed è intenzionata a dimostrarglielo.

Ilary ha fatto uno scherzo ai due naufraghi e ha fatto credere loro che Guendalina era su un isolotto lì vicino pronta a riabbracciare suo fratello. Ha proposto a Mercedesz di fare una settimana da sola sull’isolotto in cambio di una settimana di Guenda sulla spiaggia. Lei ha subito accettato, ancor prima di parlare con la Tavassi. Edoardo però non ci è cascato: “Mia sorella sta a Anzio, non ci credo manco se la vedo”. Guendalina ha parlato col fratello e ha detto a lui e Mercedesz che inizia ad apprezzare la coppia.

Quindi c’è stata la seconda prova tra le squadre. Hanno giocato Vera e Gennaro contro Edoardo e Marialaura: hanno dovuto mangiare cibi improbabili e per stomaci forti. Per esempio zampe di gallina e cavallette fritte. Stavolta ha vinto la squadra di Vera, per cui c’è stata la catena di salvataggio nell’altra squadra, partita da Soleil. Quest’ultima ha salvato Carmen, poi Nicolas, Edoardo, Estefania. Marialaura è al televoto. Nella prova leader si sono sfidati Nicolas, Estefania, Luca e Mercedesz. Il leader è ancora Luca Daffrè.

C’è stato un televoto flash su Playa Sgamadissima, perché c’è posto per un solo naufrago. Il pubblico ha deciso chi salvare tra Lory e Pamela Petrarolo. Lory Del Santo è l’eliminata definitiva della ventiduesima puntata dell’Isola 2022. Pamela è stata salvata dal 76% del pubblico, contro il 24% di Lory. Infine ci sono state le nomination. Gennaro e Marialaura sono già al televoto, mentre il leader ha nominato Estefania. Considerando anche le nomination del gruppo, i nominati sono Gennaro, Marialaura, Nick e Estefania. Queste le nomination nel dettaglio: