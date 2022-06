Isola 2022, Lory e lo strano perdono a Vladimir: così Luxuria l’ha smontata

È saltato il collegamento all’Isola dei Famosi 2022 nel corso della puntata in onda lunedì 13 giugno. Per ingannare il tempo, hanno fatto sì che arrivasse in studio Lory Del Santo, uscita al televoto la scorsa settimana. Inizialmente Alvin ha fatto presente che il maltempo avrebbe potuto creare problemi nel corso della serata. Infatti, l’inviato ha chiesto a Ilary Blasi di fare veloce. Ed ecco che è saltato il collegamento con l’Honduras. A questo punto, non sapendo come andare avanti, Roberto Cenci ha suggerito l’entrata di Lory.

A questo punto, la Del Santo è approdata nello studio di Canale 5 con un lungo abito nero e un rossetto rosso sulle labbra. È arrivata determinata, pronta ad avere subito un confronto con Vladimir Luxuria. Non è la prima volta che l’opinionista si ritrova ad affrontare ex naufraghi rimasti male per le sue opinioni. Laura Maddaloni, una volta eliminata, aveva dato vita a uno scontro di fuoco con lei. Ora ci ha pensato Lory a scagliarsi contro Vladimir. Non ha perso tempo e ha preferito subito esprimere questo suo punto di vista.

In particolare, la Del Santo inizialmente ha ammesso di provare molta stima nei confronti dell’opinionista, spendendo belle parole nei suoi confronti. Dopo aver fatto questa premessa, si è lasciata andare a un piccolo sfogo. “Devo dire che alcune cose che hai detto su di me non corrispondono alla verità”, ha sentenziato Lory. Le parole espresse dall’opinionista nei suoi confronti, durante la sua esperienza in Honduras, le avrebbero creato una certa sofferenza.

Lei stessa ha ammesso di aver sofferto a causa dei suoi commenti. Nonostante ciò, la Del Santo ha aggiunto: “Sono coperta d’olio, sono forte e ti perdono”. Di fronte a queste sue parole, Vladimir non è riuscita a trattenere una risata. L’opinionista non crede assolutamente di aver bisogno del perdono di Lory per andare avanti ed è riuscita così a smontarla in diretta.

“Non ho niente di cui essere perdonata, se devo prendere l’assoluzione vado da qualcun altro. Quando tu sei opinionista puoi dire quello che vuoi.

quando sei dall’altra parte non va bene”

Vladimir Luxuria non si è lasciata prendere in contropiede, anzi. Lory ha ribadito di essere rimasta delusa, ma questo confronto si è concluso così. Il collegamento con l’Honduras è finalmente tornato e Ilary Blasi ha dovuto chiedere alla Del Santo di accomodarsi tra gli altri ex naufraghi.

La conduttrice ha promesso che tornerà a parlare con lei durante questa puntata, anche perché pare sia in crisi la sua relazione con Marco Cucolo! Non solo, va ricordato che proprio in questi giorni, Lory è stata protagonista di una clamorosa gaffe sui social network!