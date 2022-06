Lory Del Santo e Marco Cucolo sono in crisi dopo l’Isola dei Famosi

È ufficialmente crisi tra Lory Del Santo e Marco Cucolo. A farlo sapere l’ultimo comunicato stampa dell’Isola dei Famosi, che svela le anticipazioni della puntata in onda su Canale 5 lunedì 13 giugno. Nel corso della diretta con Ilary Blasi ci sarà proprio un confronto tra i due fidanzati, che potrebbero dirsi addio definitivamente dopo tanti anni trascorsi insieme.

Lory Del Santo è stata eliminata qualche settimana fa mentre il suo giovane fidanzato è stato costretto ad abbandonare l’Honduras a causa di un problema di salute. La partecipazione all’Isola dei Famosi non avrebbe però fatto bene alla coppia. Come si legge nella nota Lory non si sarebbe sentita appoggiata da Marco Cucolo durante la sua ultima avventura.

La soubrette, attrice e regista è stata una delle naufraghe più contestate, criticata da molti e definita da parecchi addirittura falsa. Una situazione poco piacevole che Lory Del Santo avrebbe vissuto da sola, senza l’appoggio e la protezione della sua dolce metà, alla quale è ormai legata da nove anni.

Sui suoi accunt social Lory Del Santo ha fatto sapere: “Sto con Marco da nove anni e quindi il nostro è amore è verissimo, ma penso che l’Isola lo abbia un po’ condizionato“. Non resta quindi che attendere la nuova puntata dell’Isola dei Famosi per conoscere l’epilogo di questa chiacchierata love story…

La storia d’amore tra Lory Del Santo e Marco Cucolo

Fin da subito infatti la relazione tra Lory Del Santo e Marco Cucolo ha destato critiche e malelingue per via della grossa differenza d’età: di circa trent’anni. Una differenza che non è mai pesata troppo ai diretti interessati, che si sono sempre amati con passione e trasporto senza badare troppo alle malelingue.

Lory Del Santo ha saputo conquistare pure la famiglia di Marco Cucolo – nello specifico ha instaurato un ottimo rapporto con la suocera – così come il ragazzo ha legato parecchio con i figli della compagna, che hanno più o meno la sua età.

La presenza di Cucolo è stata poi decisiva per Lory quando è morto il figlio Loren, che si è suicidato nel 2018 all’età di 19 anni. Una tragedia per la Del Santo, la seconda dopo la scomparsa del piccolo Conor, il bambino avuto da Eric Clapton, avvenuta nel 1991 in un incidente a New York.