“Lory Del Santo e Marco diversi da come appaiono in tv”, parla la suocera

La madre di Cucolo, la signora Lina, ha svelato alcuni segreti e retroscena della coppia in gara all’Isola dei Famosi 2022

Lory Del Santo e Marco Cucolo sono molto diversi da come sembrano sul piccolo schermo. Parola di Lina, la madre dell’ex modello napoletano. La donna è più piccola della nuora di sei anni ma non ha mai ostacolato questa storia d’amore che continua a far scalpore nonostante vada avanti da ben nove anni.

Più volte Cucolo è stato definito il toy boy di Lory ma la madre di Marco ha assicurato che il loro rapporto non è quello che si vuol far credere in tv. Al settimanale Nuovo la signora ha chiarito:

“Nel privato la coppia è molto diversa. In pubblico si punzecchiano e Lory lo fa sembrare un bambolotto. Ma nella vita quotidiana tra loro c’è grande intesa. Sono una coppia consolidata. Né lei, né mio figlio si sarebbero trascinati per oltre nove anni in un rapporto che non funziona”

La differenza d’età non è mai stata un problema per i diretti interessati e neppure per mamma Lina, preoccupata solo della serenità e felicità del figlio. Ma Marco Cucolo si trova molto bene accanto a Lory Del Santo e con lei è diventato più maturo, più uomo.

La presenza del naufrago dell’Isola dei Famosi è stata poi determinante in un momento molto difficile della vita di Lory: l’ex star del Drive In ha perso nel 2018 il figlio Loren, che si è suicidato. Per la Del Santo una grave perdita dopo l’incidente che ha tolto la vita al piccolo Conor nel 1991.

La madre di Marco Cucolo non ha escluso un matrimonio con Lory Del Santo dopo la fine dell’avventura in Honduras. La seconda in coppia dopo quella a Pechino Express di qualche anno fa dove si sono classificati al terzo posto.

Per Lory Del Santo si tratterebbe del primo matrimonio: ha avuto molteplici relazioni nel corso della sua vita ma non ha mai indossato l’abito bianco. Un sogno che a quanto pare, almeno fino ad oggi, non ha mai sfiorato la soubrette, che in passato ha amato star internazionali del calibro di Eric Clapton.

La signora Lina ha svelato un’ulteriore curiosità sul figlio Marco: negli ultimi mesi Cucolo è ingrassato parecchio. Come tanti italiani anche l’ex modello ha risentito dell’effetto lockdown dovuto all’emergenza Covid-19. A causa della pandemia il ragazzo ha iniziato a mangiare più del solito e ad accumulare chili su chili.