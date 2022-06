Isola 2022, Vaporidis e Nick: la situazione si capovolge tra urla e accuse

La serenità dei giorni scorsi non c’è più all’Isola dei Famosi 2022 e gli animi così si riaccendono a poche ore dalla nuova puntata. Mancano pochi giorni e questa longeva edizione del reality condotto da Ilary Blasi arriverà al termine. E mentre Nicolas Vaporidis è tra i favoriti per la vittoria, Nick si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Il tutto accade con il ritorno di Edoardo Tavassi su Playa Ultimo Sfuerzo. Qui la produzione fa arrivare al gruppo un comunicato, che annuncia una nuova sfida a coppie.

Non si tratta di una prova fisica, bensì di un modo per far aprire i concorrenti portandoli a essere sinceri tra loro. Scendendo nel dettaglio, divisi in coppie, devono dirsi reciprocamente cosa pensano l’uno dell’altro, senza trattenersi. Così divisi Carmen con Marialaura, Nicolas con Gennaro, Estefania con Mercedesz e Nick con Edoardo, iniziano la prova che deve essere giudicata dal leader, Luca Daffré. Chi vince ha diritto a una cena, che non può condividere con nessuno.

Ed ecco che all’Isola dei Famosi Nick si confronta con Edoardo Tavassi, a cui rivela ciò che pensa di lui o quasi. In particolare, gli fa sapere di aver deciso di prendere le distanze da lui a causa delle sue amicizie e non per altro. Solo qualche giorno fa, il cantante dei Cugini di Campagna aveva ritrovato la serenità con Nicolas, attraverso un caldo abbraccio. Non solo, l’artista aveva espresso un pensiero negativo sul Tavassi, che si trovava ancora in infermeria. Per questo motivo, il pubblico crede che l’attore abbia ragione e che Nick non sia per nulla sincero.

Ora la situazione si capovolge nuovamente e i due naufraghi regalano un nuovo litigio, tra urla e forti accuse. L’amicizia di Edoardo a cui si riferisce Nick sarebbe quella con Vaporidis. Quest’ultimo, che sta assistendo al confronto tra i due, lo comprende subito e si fa avanti. Chiede al cantante di dire in faccia ciò che pensa davvero, facendo anche i nomi invece di nascondersi.

Il confronto non va avanti, in quanto si accende così uno scontro tra Nicolas e Nick. In particolare, l’attore non riesce a non alzare la voce contro quello che fino a qualche settimana fa considerava un amico. “Questo è Nick! Fallo uscire fuori, invece di essere finto e di dire ca…te”, afferma urlando Vaporidis mentre sembra voler lasciare questo scontro.

Torna indietro e chiede al cantante: “Tira fuori i co…ni a 52 anni! Adesso non ti piace la sua amicizia con me!”. Luca Daffrè appoggia in pieno le risposte di Nicolas, mentre Edoardo Tavassi tenta di mantenere la calma e resta in silenzio.

Rimasto solo, Vaporidis si dice convinto del fatto Nick non si sia mai esposto e che il suo atteggiamento sia quello di un “opportunista e ipocrita”. Non solo, aggiunge: “Nick oggi ha fatto vedere chi è, dopo 80 giorni che sono qua”.

Tornerà la pace? Questi sono gli ultimi giorni di permanenza in Honduras per i naufraghi, dunque le liti sicuramente non mancheranno durante le loro giornate!