Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi come sta: la risposta alle voci di ritiro

Quali sono le vere condizioni di salute del fratello di Guendalina? Spunta l’indiscrezione sul motivo per cui si trova in infermeria

Edoardo Tavassi si ritira dall’Isola dei Famosi 16? Questa è l’edizione dell’infermeria, questo è poco ma sicuro. Capita spesso che uno o più naufraghi non siano presenti durante i daytime o addirittura anche nel corso delle dirette in prima serata. Questa volta non è passata di certo inosservata l’assenza del fratello di Guendalina Tavassi. Insieme a Marco Cucolo, il naufrago si trova attualmente in infermeria per accertamenti medici. Con questa notizia è iniziato ieri il daytime e i fan sono subito andati in panico.

In queste ultime ore, si sono fatte avanti le ipotesi di un ritiro per Edoardo, cosa dispiacerebbe molto i telespettatori. Mancano solo tre puntate alla fine di questa lunghissima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi. Ma ora arriva un’indiscrezione che può sicuramente risollevare gli animi dei telespettatori che tifano per il Tavassi e che vorrebbero continuare a vederlo in gioco fino alla fine. A lanciarla è Amedeo Venza, il quale svela il presunto motivo per cui il fratello di Guendalina si trova in infermeria.

“Edoardo sta bene, tornerà in un paio di giorni. Deve solo curare un dente”, scrive l’esperto di gossip sul suo profilo ufficiale di Instagram. Dunque, sembra proprio che a breve il Tavassi si ricongiungerà con i suoi compagni d’avventura. Il problema che l’ha costretto a effettuare degli accertamenti medici riguarderebbe un dente. Quindi pare nulla di preoccupante.

Dopo il ritiro di Roger Balduino e quello di altri naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022, il pubblico si aspetta ormai di tutto. C’è chi, però, non vuole assolutamente fare a meno di Edoardo e non vorrebbe mai che ci fosse una finale senza di lui. L’uscita anticipata di sua sorella Guendalina aveva già fatto storcere il naso ai fan, che pare non devono temere per lui.

Intanto, non si sa nulla su Marco Cucolo. Anche lui si trova attualmente in infermeria, mentre Lory Del Santo ha conquistato una posizione da protagonista sui social network per via di una clamorosa gaffe che ha divertito parecchio gli utenti.

Nel frattempo, in Honduras sembra essere tornata la pace. Dopo l’eliminazione al televoto di Lory, Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro hanno deciso di riaccogliere nel gruppo Nick.

Infatti, com’è stato possibile capire attraverso il daytime di ieri, i due naufraghi si sono riappacificati con il cantante dei Cugini di Campagna, cambiando anche un po’ le carte in tavola.