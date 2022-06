Isola 16, Vaporidis-Nick svolta: chi ha fatto il primo passo, altri in infermeria

I due naufraghi, come anche Carmen Di Pietro, inaspettatamente cambiano le carte in tavola, mentre qualcun altro finisce in infermeria

Torna la pace all’Isola dei Famosi 2022 con Nicolas Vaporidis e Nick che si stringono in un abbraccio, davvero inaspettato. Infatti, in pochi si sarebbero aspettati che l’attore avrebbe dato un’altra possibilità all’amicizia nata in Honduras con il cantante dei Cugini di Campagna. Lunedì scorso, durante la diretta, i naufraghi hanno dato vita a nuove discussioni, che hanno visto Nicolas e Nick in due gruppi distinti e separati. Mentre Vaporidis è rimasto fermo nella sua posizione con i suoi amici di sempre, Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro, da parte del cantante sembrerebbe esserci stato un piccolo tradimento.

Nick era passato dalla parte di Lory Del Santo, che intanto – dopo essere stata eliminata definitivamente con il televoto – sta intrattenendo il pubblico anche da casa commentandosi da sola (letteralmente). Ora la situazione è cambiata in Honduras e la serenità regna sovrana. Innanzitutto, il daytime di oggi mostra Carmen Di Pietro fare un passo indietro con il cantante. Non si scusa per la battuta che aveva fatto innervosire l’amico, ma la showgirl non riesce a trattenere le lacrime quando ammette di essere dispiaciuta di averlo perso.

“Mi vengono le lacrime agli occhi, ci conosciamo da tanti anni”, afferma Carmen all’Isola 2022 nella notte. Dopo di che, tra loro scatta un bell’abbraccio, che a detta della Di Pietro per Nick sarebbe stato “liberatorio”, in quanto avrebbe capito di aver sbagliato. Ed ecco che, subito dopo, arriva il momento di Nicolas Vaporidis di farsi avanti con il cantante.

Inaspettatamente, l’attore si riavvicina a Nick e anche con lui avviene un abbraccio. “Mi dispiace”, dichiara sottovoce il volto protagonista del celebre film Notte prima degli esami. “Esageriamo sempre, questa è la fame”, risponde invece Nick. Quest’ultimo appare perplesso di fronte al nuovo atteggiamento dei due naufraghi e, in particolare, quello di Vaporidis.

“Ieri fuoco e fiamme e oggi tutti amici. Sono rimasto, perché stanotte Nicolas si è avvicinato e ha capito magari di aver esagerato. E stamattina siamo più amici di prima… Sono felice, una bella cosa dai”

Estefania Bernal da lontano si gode la scena e si dice contenta di questa serenità ritrovata. Nonostante ciò, la giovane naufraga argentina ammette di non volersi comunque fidare di Nick, dopo quanto accaduto nei giorni scorsi. Nel frattempo, arrivano altre belle notizie per i concorrenti. Mercedesz Henger, con maschera e machete, riceve a trovare dei lumaconi giganti in acqua!

Grazie anche a questo suo intervento, i naufraghi indossano una camicia e decidono di condividere tutti insieme una cena in Honduras con riso e pesce. Ma non tutti sono presenti, in realtà. Il daytime di oggi parte proprio con la notizia che riguarda l’assenza improvvisa di Edoardo Tavassi e Marco Cucolo.

Il fratello di Guendalina e quello che dovrebbe essere ancora il fidanzato di Lory Del Santo sono finiti in infermeria. I due naufraghi stanno effettuando degli accertamenti medici. Non si sa, però, le reali condizioni di salute di Edoardo e Marco. Per scoprirlo bisognerà attendere, ma molto probabilmente nulla di grave.