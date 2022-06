Isola dei Famosi, Roger dovrà operarsi dopo gli infortuni: parla lui

Sono ore di preoccupazione queste per il bel Roger Balduino, il modello brasiliano che nei giorni scorsi è stato costretto ad abbandonare Cayo Cochinos e, di conseguenza, l’Isola dei Famosi 2022.

L’ormai ex concorrente dell’Isola ha messo mano qualche ora fa al suo profilo Instagram da migliaia di follower per raccontare le sue emozioni in queste ore così cruciali. Dietro la papabile angoscia del modello c’è l’ansia per un’operazione chirurgica alla quale si è dovuto sottoporre nella giornata di oggi, 8 giugno. A raccontarcelo via Instagram Stories è stato il modello stesso, che ha condiviso un breve video con il quale ha tenuto ad aggiornare tutti i suoi fan. “Ho paura” ha dichiarato Roger, con gli occhi coperti da un paio di occhiali da sole.

Roger Balduino, in realtà, non si è sbottonato più di tanto riguardo all’operazione. Non è dunque dato sapere di che cosa si tratti e dove sarà operato nello specifico. Alla luce degli ultimi sviluppi, in ogni caso, viene piuttosto naturale pensare che l’intervento sia in qualche modo legato proprio all’infortunio avuto all’Isola dei Famosi 2022.

Roger Balduino si è ritirato dall’Isola dei famosi 2022: le cause dell’infortunio

L’esperienza al reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5 non avrebbe potuto concludersi in modo più amaro per Roger Balduino. L’ormai ex isolano, nonostante gli sforzi, ha alla fine dovuto lasciare il programma a causa di alcuni evidenti problemi alla gamba.

L’incidente era avvenuto nel corso della prova ricompensa che l’aveva visto scontrarsi contro Clemente Russo. Nella sfida dell’orologio, ad un certo punto, il modello brasiliano aveva fatto un movimento con la gamba che gli aveva compromesso la stabilità della caviglia. Per qualche giorno, Roger aveva tenuto duro, fingendo di non sentire troppo dolore e cercando di resistere per non dover alzare bandiera bianca.

Ad un certo punto, tuttavia, il modello si era reso conto (e con lui la produzione) che non sarebbe stato in grado di proseguire la sua esperienza nel reality. Dopo una delle recenti puntate in diretta, Roger era stato trasportato nel vicino ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Pochi giorni dopo sarebbe arrivata la doccia fredda, con il ritiro definitivo dalla trasmissione.