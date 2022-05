Isola 2022: Roger Balduino, epilogo amaro. È giunto il momento del ritiro

Una brutta notizia arriva direttamente da Cayo Cochinos in anteprima sulle pagine online di Davide Maggio. Sul sito leggiamo infatti che l’esperienza di Roger Balduino all’Isola dei Famosi 2022 sarebbe destinata a concludersi a breve. Il bel modello brasiliano, a quanto pare, si è trovato costretto a dire per sempre addio a questa edizione del reality e, di conseguenza, ad annunciare il suo ritiro dalla trasmissione.

Il motivo è legato a dei problemi di salute che, arrivati a questo punto, Roger Balduino non può più ignorare. Il concorrente sudamericano, come saprete, è nuovamente finito in ospedale in osservazione subito dopo la puntata dell’Isola dei Famosi trasmessa da Canale 5 lo scorso 30 maggio.

Nei giorni scorsi il modello brasiliano si era fatto male alla caviglia. Ovviamente, vivere in condizioni precarie come quelle dell’Isola di certo non gli avrà fatto granché bene. Dopo l’incidente Roger ha iniziato a fare sempre più fatica a camminare e, alla fin fine, si è fatto visitare.

Stando agli ultimi aggiornamenti, insomma, Roger non sarebbe più in grado di tornare in gioco. La parola d’ordine a questo punto sarà per lui “riposo assoluto”, lontano da quella spiaggia e da prove che rischierebbero soltanto di peggiorare la situazione.

Come si è fatto male Roger Balduino

Il modello si è infortunato nel corso di una prova ricompensa che l’ha visto scontrarsi contro lo sportivo Clemente Russo. Tutto è avvenuto nel corso della prova dell’orologio, durante la quale probabilmente il naufrago deve aver fatto un movimento sbagliato con il piede.

Fin da subito la situazione è apparsa abbastanza seria. Roger Balduino è stato rapidamente trasportato in ospedale in elicottero, dove a quanto pare si è sottoposto ad una radiografia dell’arto.

Inizialmente, Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Alvin, pur preoccupati, avevano tenuto a sottolineare come Roger si fosse già ripreso in tempi piuttosto rapidi. Evidentemente però rimanere all’Isola non è stata la migliore delle scelte possibili.

Resta ora da capire se e quando la produzione confermerà questa doccia fredda per i fan di Roger, che tanto si erano affezionati al naufrago soprattutto alla luce della sua relazione con Estefania. Per il momento, tutto tace sui profili social ufficiali del programma.