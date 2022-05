Una ventunesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 molto ricca, a partire dalla doppia eliminazione di lunedì 30 maggio dalla Palapa. Due concorrenti hanno lasciato il gioco e hanno raggiunto Roger su Playa Sgamadissima, dove poi è stato aperto un televoto flash. Il meno votato è stato definitivamente eliminato, gli altri due proseguiranno insieme l’avventura sulla spiaggia e separati dal gruppo. Ilary Blasi si è collegata con l’Honduras e dopo aver salutato Alvin ha subito chiuso il televoto. Lory, Estefania, Nick, Marialaura e Marco erano a rischio eliminazione e Ilary ha letto i nomi dei primi concorrenti salvi.

Sono rimasti in ballo Lory Del Santo e Marco Maccarini, così la conduttrice ha mostrato al pubblico cosa è successo tra Nicolas e Lory. C’è stato un confronto tra i due, ma anche Marco ha avuto degli scontri e ha avuto modo anche lui di spiegarsi e confrontarsi. Maccarini in particolare ha parlato male di Carmen, Edoardo e Nicolas dando loro anche degli appellativi: la fattucchiera, il gigante e il piccolino. Quindi il verdetto: Marco Maccarini è l’eliminato della ventunesima puntata dell’Isola 2022. Queste le percentuali: Nick 34%, Marialaura 23%, Estefania 16%, Lory 14%, Marco 13%. Come di consueto, prima di andare via ha dato il bacio della nomination: ha scelto Estefania.

Il secondo televoto è stato aperto tra un naufrago dei veterani e due dei nuovi arrivati: il meno votato è stato il secondo eliminato della puntata. I naufraghi si sono divisi in due gruppi, proprio veterani e new entry. Alvin ha fatto pescare loro i famosi “capperrucchi”: uno aveva la testa rossa e lo ha pescato Estefania, che ha dato il via a una catena di salvataggio. Ha salvato Edoardo, che ha salvato a sua volta Nicolas e poi Carmen, Nick e Lory. Marco Cucolo al televoto flash. Nick ha spiegato di aver salvato Lory perché aveva appena affrontato un televoto.

Le new entry si sono sfidate invece nella prova del serpente honduregno: gli ultimi due a raggiungere il traguardo sono finiti al televoto e sono Pamela e Marialaura, che aveva raggiunto il traguardo ma in ginocchio, per cui infrangendo il regolamento. Quindi Ilary ha aperto un televoto tra Cuculo, Pamela e Marialaura. Nel frattempo Vaporidis ha ricevuto un messaggio da Fausto Brizzi, il regista di Notte prima degli esami. Nella prova ricompensa si sono sfidati Cucolo e Carmen: ha vinto il primo, quindi hanno mangiato solo gli uomini.

Pamela è la seconda eliminata della puntata e ha raggiunto gli altri su Sgamadissima. Queste le percentuali del televoto: Cucolo 48%, Marialaura 35%, Pamela 17%. L’ex di Non è la Rai ha baciato Cucolo prima di andare via. Dopo la caduta di Carmen in Palapa, Ilary ha presentato le due ospiti delle prossime settimane, le piratesse: Soleil Sorge e Vera Gemma. Avranno un compito ben preciso che la conduttrice svelerà più in là. Vladimir ha subito punzecchiato Soleil: “Era da un po’ che non ti si vedeva in televisione”. La Sorge non ha sentito, o forse ha fatto finta di non sentire, fatto sta che non ha replicato.

Per la prova leader i concorrenti hanno scritto un nome sulla lavagnetta e i più votati hanno affrontato la prova dell’uomo vitruviano. Si sono sfidati Luca e Nicolas: Daffrè è ancora leader. Dunque si è arrivati al verdetto su Sgamadissima: Marco Maccarini è definitivamente eliminato all’Isola 2022. Le percentuali: Roger 49%, Pamela 26%, Marco 25%. Il modello brasiliano però si è fatto male in questi giorni e pare sia abbastanza grave. Non riusciva a camminare, così a fine puntata Ilary ha svelato che Roger è andato in ospedale per accertamenti. Avverte troppo dolore alla caviglia, quindi Pamela è rimasta sola.

Si è giunti così alle nomination di lunedì 30 maggio 2022. Cucolo e Estefania avevano già un voto per i baci degli eliminati, mentre il nome del leader è stato quello di Lory. I nominati sono Estefania e Lory. Queste le nomination concorrente per concorrente: