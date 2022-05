Si allunga la lista degli infortunati all’Isola dei Famosi 2022, e non solo in Honduras stavolta e ancor di più non solo tra i naufraghi. Stasera infatti l’inviato si è mostrato con un dito fasciato: Alvin si è infortunato. Lo hanno notato dallo studio e si sono precipitati a chiedere cosa fosse successo. Così l’inviato ha spiegato di essersi rotto un tendine, insomma neanche cosa da poco. Non ha aggiunto altro, magari spiegherà sui social come procederà con questo infortunio. Magari può tenere il dito bloccato fino al ritorno in Italia e poi sistemarlo, oppure si affiderà alle cure dei medici in Honduras.

Non solo Alvin infortunato all’Isola, perché appena ha spiegato cosa gli è successo Ilary Blasi ha svelato che persino il regista è infortunato: ha dolore a una caviglia. Insomma, sembra essere proprio un’edizione nata sotto il segno sbagliato! Eppure il cast dei concorrenti sta piacendo tanto al pubblico, così come il trio in studio formato dalla conduttrice e i due opinionisti, Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Ma chi sembra messo peggio tra tutti è Roger Balduino: è di nuovo infortunato. In questi giorni da solo su Playa Sgamadissima si è procurato diverse ferite che gli stanno dando il tormento. In particolare anche lui ha una ferita alla caviglia ed è gonfia, come il regista del programma, e ha parlato anche di un dente rotto. Non se la sta cavando bene, affatto, sembra molto abbattuto anche dal punto di vista psicologico oltre che fisico. E infatti verso fine puntata Ilary ha svelato che Roger è corso in ospedale: la caviglia gli fa troppo male. Non bisogna dimenticare che in questa edizione proprio Roger era già finito in ospedale dopo una prova, così come quasi tutti i concorrenti sono passati in infermeria.

Ha evitato il peggio invece Carmen Di Pietro: è caduta in Palapa. È accaduto durante un gioco che ha fatto con Edoardo Tavassi: lui ha imitato personaggi e cose e lei era chiamata a indovinare. Hanno vinto della cioccolata e nell’entusiasmo di aver indovinato l’ennesimo personaggio Carmen si è gettata al collo di Edoardo, che però non l’ha tenuta! Carmen è finita schiena a terra, tutti sono accorsi per aiutarla e lei si è lamentata con Edoardo: “Perché non mi hai preso?”. Tavassi ha spiegato che non si aspettava questo slancio!