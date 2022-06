Isola 2022, Marco Cucolo ha dovuto abbandonare il gioco: è ufficiale

Marco Cucolo è stato costretto a lasciare l’Isola dei Famosi 16, ormai è ufficiale. Il daytime di oggi del reality show condotto da Ilary Blasi è iniziato proprio con questa notizia sul fidanzato di Lory Del Santo. Non solo, sui social network il programma di Canale 5 ha dato la conferma. Dunque, un altro naufrago si ritrova a dover abbandonare il gioco in anticipo a causa di problemi di salute. Non si sa di preciso cosa sia accaduto a Marco, che in questi giorni era finito in infermeria per effettuare alcuni accertamenti.

Lunedì 6 giugno Cucolo era presente durante la diretta della 22esima puntata e tutto sembrava per lui procedere bene. Ma ecco che proprio ieri il pubblico ha scoperto che sia lui che Edoardo Tavassi si trovano in infermeria. Mentre per il fratello di Guendalina, proprio in queste ore sono arrivate delle notizie rassicuranti, su Marco la situazione è completamente opposta. Infatti, Cucolo “ha dovuto abbandonare definitivamente l’Isola per motivi medici”. Finisce così l’esperienza del fidanzato di Lory in Honduras.

Inizialmente era entrato nel cuore dei telespettatori con il suo modo di fare enigmatico. A lungo andare, però, il suo non esprimersi ha portato il pubblico di Canale 5 a dimenticarsi spesso della sua presenza nel gioco. Se all’inizio il suo modo di fare attirava consensi, in queste ultime settimane in pochi puntavano su di lui. Ora Cucolo non è più un naufrago di questa 16esima edizione dell’Isola dei Famosi.

Potrà così ricongiungersi alla sua Lory. Per loro la separazione è durata ben poco. Lunedì la Del Santo è stata eliminata al televoto, sconfitta su Playa Sgamatissima da Pamela Petrarolo. Inaspettatamente ora ritroverà il suo fidanzato, con cui però potrebbe voler regolare i conti dopo quanto accaduto durante la scorsa puntata.

In Honduras si erano formati due gruppi opposti. Da una parte capeggiavano Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis, mentre dall’altra ci si schierava dalla parte di Lory. Nel corso della diretta, Ilary Blasi aveva chiesto a Marco un’opinione al riguardo, in quanto gli ultimi litigi avevano visto protagonista la sua fidanzata ed erano stati anche abbastanza accesi.

Cucolo aveva deciso di dare ragione un po’ a entrambi i gruppi. Questa sua posizione non era particolarmente piaciuta alla Del Santo. Infatti, Alvin aveva assicurato a Ilary e ai telespettatori che il saluto, al momento dell’eliminazione, di Lory e Marco era stato molto freddo.

Probabilmente, la Del Santo avrebbe voluto vedere il fidanzato prendere le sue difese e posizionarsi completamente dalla sua parte. Ora avrà sicuramente modo di parlare con lui della questione faccia a faccia, prima del previsto.

Intanto, Lory fuori dai giochi è rimasta una protagonista di questa edizione. Sui social network dei particolari commenti condivisi dal suo staff hanno generato una situazione davvero esilarante!