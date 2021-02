Isola dei famosi 2021, cast completo e novità sui “parassiti”: il gossip

L’Isola dei famosi di Ilary Blasi, dopo una lunga preparazione, sembra essere pronta a sbarcare su Canale 5. Sono state tante le indiscrezioni che si sono susseguite per l’organizzazione di questa edizione. Molti i nomi che sono usciti fuori in merito ai presunti naufraghi che sarebbero sbarcati in Honduras. E tanti dubbi anche sugli inviati in questione.

Oggi Gabriele Parpiglia ha svelato su Giornalettismo alcune novità e soprattutto aggiornamenti sul cast. Si parte dall’elenco dei concorrenti di questa edizione. Secondo il giornalista è certo che saranno futuri partecipanti del reality show l’ex calciatore Paul Gascoigne, l’attore Brando Giorgi, l’ex fiamma di Matteo Salvini Elisa Isoardi, l’ex concorrente di Pechino Express Vera Gemma, Akash Kumar che ha partecipato anche a Ballando con le Stelle. E poi ancora mamma Fariba, Clemente Russo, il cromatologo Ubaldo Lanzo, la showgirl Angela Melillo e la comica Valentina Persia. Si aggiunge anche un Visconte il cui nome ancora rimane segreto.

In attesa invece dei risultati delle visite mediche ci sarebbero ancora invece Giovanni Ciacci e Amedeo Goria. Prende ora senso concreto la sfuriata di Floriana Secondi nei confronti del costumista, accusato da quest’ultima pochi giorni fa di avergli rubato il posto in un noto reality, a questo punto proprio l’Isola dei famosi. Infatti Gabriele Parpiglia conferma l’esclusione di quest’ultima, assieme a quella di Alex Nuccetelli.

Tra i rifiuti alla partecipazione all’Isola troviamo invece quello di Teo Mammucari, Jill Cooper, Roberta Termali ex moglie di Walter Zenga e Karina Cascella, nota opinionista di Barbara d’Urso. Per quanto riguarda il caso “inviato”, dopo il no dello storico volto Alvin, Mediaset avrebbe optato per Elenoire Casalegno. Tuttavia, la scelta non convincerebbe Ilary Blasi che invece punterebbe sulla figlia di Michelle Hunziker Aurora Ramazzotti o su Andreas Muller, nato come ballerino di Amici e compagno di Veronica Peparini.

Gabriele Parpiglia porta a 3 poi gli opinionisti: una sarà Iva Zanicchi. Sono aperte poi le trattative con Elettra Lamborghini ma ancora lontane domanda e offerta. Mentre per quanto riguarda Tommaso Zorzi, sembra remota la possibilità di entrare a far parte dei 3.

Isola dei famosi 2021, arrivano i “parassiti”

Tra le novità dell’edizione 2021 del programma di Ilary Blasi, secondo Giornalettismo, ci sarà l’Isola dei parassiti. I naufraghi in questione vivranno in un’altra Isola. A controllarli un guardiano che osserverà le loro giornate quotidianamente. Dovranno procacciarsi il cibo da soli senza alcuna razione di riso proprio come dei veri e propri naufraghi in un’isola deserta. I prescelti in questo caso dovrebbero essere Fariba e Ubaldo.

Mentre il primo guardiano sarà Clemente Russo e secondo Parpiglia ha garantito la sua presenza solo per una settimana come special guest. Il guardiano non sarà però sempre lo stesso e cambierà via via. Infatti, ogni eliminato dal gioco poi potrà ricoprire il ruolo di parassita o guardiano e avere una seconda chance.