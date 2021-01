Isola dei Famosi, colpo di scena: Alvin dà forfait, i motivi e chi lo sostituirà

Colpo di scena sulla prossima edizione de L’Isola dei Famosi: Alvin, al secolo Alberto Bonato, non farà parte del team capitanato da Ilary Blasi. Il conduttore di Rho, con un post su Instagram, ha preso tutti in contropiede annunciando che non sarà l’inviato del reality quest’anno, come invece pareva scontato. Motivo? Alvin ha altri progetti lavorativi e ha deciso di dedicarsi a quelli, abbandonando lo show dei naufraghi. Nella fattispecie sembra che potrebbe tornare al timone di Bring The Noise, visto che il post social con cui ha annunciato l’addio all’Isola riporta l’hashtag #bringthenoise, appunto.

L’Isola dei Famosi 2021: le trattativa naufragate con Alvin e con Giulio Berruti

Da chi sarà sostituito Bonato? Il toto nomi già impazza. Tra l’altro il fatto che Alberto abbia dato forfait spiega anche perché la produzione abbia di recente contattato Giulio Berruti per affidargli il ruolo da inviato. Nei giorni scorsi l’attore, compagno dell’onorevole Maria Elena Boschi, ha fatto sapere che gli è stato proposto di partecipare all’Isola dei Famosi nella veste poc’anzi citata. Berruti si è detto onorato dell’offerta, ma l’ha declinata in quanto gli impegni già assunti a livello cinematografico non gli hanno permesso di accettare la proposta. Tutto ora ha un senso: con il no di Alvin, si è provato a intercettare l’attore.

L’Isola dei Famosi: avanza l’ipotesi Aurora Ramazzotti

Fatto sta che i no di Berruti e di Bonato hanno lasciato un vuoto che deve essere colmato. Chi volerà in Honduras per far da ‘tramite’ tra Ilary Blasi e i concorrenti? Il nome più gettonato del momento è quello di Aurora Ramazzotti, volto giovane, fresco, acuto e simpatico, con già alle spalle esperienze televisive nonostante l’età (ha 24 anni). Di recente si è anche parlato di un possibile coinvolgimento di Tommaso Zorzi, attualmente impegnato al Grande Fratello Vip 5.

Nonostante l’indiscrezione relativa a Zorzi, è assai difficile e alquanto improbabile che si vedrà l’influencer in Honduras. I motivi sono piuttosto chiari: Tommaso quando partirà L’Isola dei Famosi 2021 sarà reduce dalla maratona infinita del GF Vip (praticamente dovrebbe fare una trattativa mentre è dentro la Casa, ipotesi molto lontana dall’essere plausibile). Inoltre è del tutto possibile che non abbia alcuna voglia di volare nuovamente lontano da casa dopo l’odissea vissuta nel programma condotto da Alfonso Signorini.