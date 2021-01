Berruti e Boschi: proposta di nozze a L’Isola dei Famosi? La verità di Giulio

Giulio Berruti, fidanzato di Maria Elena Boschi, parteciperà alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Non solo: in Honduras e in mondovisione farà anche la proposta di matrimonio alla compagna, deputata di Italia Viva e fedelissima di Matteo Renzi. No, non si tratta di una certezza, ma degli ultimi spifferi gossippari lanciati dal magazine Nuovo, settimanale diretto da Riccardo Signoretti. Ma cosa c’è di vero? Quasi nulla. A spiegare come stanno realmente le cose è stato il diretto interessato, che è intervenuto sulle voci che lo hanno visto protagonista della cronaca rosa nei giorni scorsi. La sua versione è giunta attraverso un post Instagram.

Berruti ha confermato di essere entrato in contatto con la produzione de L’Isola dei Famosi (e questa è l’unica parte veritiera di ciò che è stato riportato nei giorni scorsi). Ma non per prendervi parte in qualità di concorrente, bensì per vestire il ruolo dell’inviato . “Sarebbe per me una bellissima esperienza, tuttavia temo non compatibile con gli impegni lavorativi negli USA”, ha aggiunto l’interprete.

Quindi ha ringraziato i vertici di Mediaset e la produzione esecutiva di Banjai (casa di produzione che realizza il programma di Canale 5), sperando che possa avere una seconda proposta in futuro. Infine l’attacco a chi ha ricamato sulla fake news riguardante la proposta di nozze; notizia che evidentemente non aveva alcun fondamento: “Ottimi sceneggiatori questi giornalisti”.

Giulio Berruti corteggiatissimo dai reality del piccolo schermo italiano

Berruti di recente è stato parecchio corteggiato dalla tv. La sua presenza è stata richiesta anche al Grande Fratello Vip 5. Signorini ha raccontato che avrebbe fatto carte false per averlo nel cast. E quelle carte false quasi stavano per dare i loro frutti. Il giornalista, direttore di Chi magazine, ha infatti dichiarato di aver parlato sia con l’attore sia con Maria Elena Boschi, affermando che entrambi sarebbero stati entusiasti dell’idea sul tavolo. Alla fine però non se ne sarebbe fatto nulla per via degli impegni professionali dell’attore.

Chissà se prima o poi qualcuno riuscirà ad accaparrarsi in qualche reality la presenza dell’aitante Berruti, lavoro attoriale permettendo. Nel frattempo la sua love story con l’onorevole Boschi prosegue a gonfie vele.