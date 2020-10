Giulio Berruti a Verissimo parla della sua malattia e di Maria Elena Boschi

Per la prima volta in tv, nel salotto di Silvia Toffanin, l’affascinante attore ha parlato della sua nuova storia d’amore, che tanto ha fatto chiacchierare negli ultimi mesi.

Giulio Berruti non si nasconde più: è amore vero con Maria Elena Boschi. Dopo che i paparazzi li hanno inseguiti per tutta l’estate il 36enne ha deciso di parlare apertamente dei suoi sentimenti per la famosa deputata. Berruti è stato ospite di Verissimo nella puntata in onda su Canale 5 sabato 31 ottobre 2020.

A Silvia Toffanin Giulio Berruti ha raccontato che il primo incontro con Maria Elena Boschi è avvenuto nel 2014, all’uscita di un cinema. Si sono poi rivisti nel 2017 ad un evento ma la passione è sbocciata solo la scorsa primavera, subito dopo la fine del lockdown.

“Maria Elena è una persona molto dolce, dalla forte umanità. È propensa all’ascolto, attenta ai bambini e alle persone in difficoltà. La prima sera in cui si è fermata da me mi ha chiesto di pregare per le persone che soffrono. Noi ci confrontiamo molto. Non avrei mai pensato di innamorarmi di una persona che facesse politica”

La relazione tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi è molto seria tanto che i due hanno già parlato di figli e di un futuro insieme. Né Giulio né Maria Elena sono ancora genitori ma entrambi sognano una famiglia numerosa.

Prima di incontrare Maria Elena Boschi Giulio Berruti è stato legato all’attrice ucraina Anna Safroncik e alla produttrice austriaca Francesca Kirchmair.

A Verissimo Giulio Berruti ha tirato in ballo pure la sua malattia, la fibromialgia. Una sindrome di cui soffre da tempo e che ha condizionato non solo la sua vita privata ma pure il suo lavoro da attore:

“È una malattia fantasma con pazienti fantasma. Ho passato un anno e mezzo in cui non ho potuto lavorare. In un paio di occasioni ho avuto un pensiero diverso dal solito, ma ho avuto la fortuna di avere accanto persone che mi hanno saputo accogliere e comprendere. È stata dura ma negli anni ho imparato a conviverci”

La fibromialgia è una malattia reumatica che colpisce l’apparato muscolo-scheletrico, caratterizzato da rigidità e tensione muscolare. Questa malattia può portare anche a disturbi del sonno, ansia e depressione.

Amore e salute a parte, la carriera di Giulio Berruti è decollata negli ultimi mesi. L’ex volto di tante fiction Mediaset è stato scelto come protagonista di Gabriel’s Inferno, uno dei film della nuova piattaforma streaming americana Passionflix.

In questi giorni, invece, è in Polonia, sul set di una nuova produzione internazionale. Per questa nuova opportunità lavorativa ha detto no al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Berruti ha rifiutato un cachet di oltre 200 mila euro.

Una scelta compiuta non solo per dare la priorità alla recitazione ma pure per far contenta la nuova fidanzata Maria Elena Boschi, del tutto contraria ad un eventuale coinvolgimento di Giulio in un reality show.