GF Vip, Giulio Berruti: cachet rifiutato. Ecco quanto gli è stato proposto

Lunedì 14 settembre decollerà la quinta edizione del Grande Fratello Vip 5, che vedrà al timone Alfonso Signorini, riconfermatissimo dopo la brillante quarta stagione dello show. Il cast ufficiale è stato reso noto pochi giorni fa dalla rivista Tv Sorrisi e Canzoni. Tra i volti noti che prenderanno parte al reality non figura Giulio Berruti, nonostante il fidanzato di Maria Elena Boschi sia stato in trattativa con la produzione del programma. Signorini, nell’ultimo numero in edicola del magazine Chi, ha raccontato che l’attore sarebbe entrato di buon grado nella Casa più spiata d’Italia, ma che per sopraggiunti impegni professionali ha dovuto declinare l’invito. Sempre da quanto riferito dal giornalista anche la sua compagna Boschi avrebbe avallato la scelta dell’interprete di partecipare e di fare un’esperienza inedita sul piccolo schermo. Dagospia, però, rivela un’altra versione e parla di un cachet corposo rifiutato…

“Mediaset avrebbe messo sul piatto ben 200 mila euro”, ma Giulio Berruti ha detto comunque no al GF Vip

“Al netto delle dichiarazioni di rito gira voce che a frenare Berruti sarebbe stata anche la fidanzata Boschi, oltre al reale impegno di lavoro. Non solo, sembra che Mediaset avrebbe messo sul piatto ben 200 mila euro, cifra rimasta nelle casse del Biscione”. Così Dagospia sulla trattativa Berruti-GF Vip. Dunque una versione differente rispetto a quella fornita da Alfonso Signorini in cui si parlava dell’entusiasmo dell’onorevole di Italia Viva di poter vedere la dolce metà impegnata nel reality di Canale 5. Sempre restando in tema di trattative, nelle scorse ore il magazine Oggi ha raccontato un retroscena relativo a Morgan, al secolo Marco Castoldi. Anche lui sarebbe stato raggiunto dalla produzione del Grande Fratello Vip. E, come Berruti, avrebbe preferito guardare altrove, rifiutando il cachet.

GF Vip, il no di Morgan

Il settimanale Oggi ha rivelato che Morgan avrebbe parlato con la produzione del GF Vip, ma che alla fine avrebbe rifiutato, nonostante un buon cachet messo sul piatto dal Biscione. A differenza di Berruti, nel caso del cantante, non c’è stato alcun rumor circa la cifra esatta che gli sarebbe stata proposta da Mediaset. Attenzione, però: è vero che il cast dello show di Canale 5 è già stato ufficializzato, ma è altrettanto vero che come in ogni edizione ci saranno degli inserimenti in corsa, con nuove figure pronte a subentrare nel bel mezzo del reality. Insomma, non è detto che chi ha declinato l’offerta oggi non possa ripensarci domani. I colpi di scena sono dietro l’angolo.