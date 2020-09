Il Grande Fratello è da sempre uno dei format più amati di Canale 5, che anche quest’anno ha deciso di riproporlo in versione “vip” con la conduzione di Alfonso Signorini, per dare risalto a quelli che erano i personaggi più amati di un tempo e non solo. Nei giorni scorsi è circolata l’indiscrezione relativa a Morgan, al secolo Marco Castoldi. Nonostante il cast fosse stato annunciato, dei rumors hanno raccontato che l’artista sarebbe stato in lizza per subentrare nella Casa più spiata d’Italia. Si è parlato di trattative avviate. Alla fine, però, pare che non se ne farà niente, come spiega il magazine Oggi nell’ultimo numero in edicola.

Morgan dice no al Grande Fratello Vip: rifiutata una grossa somma di denaro, lo spiffero

Marco Castoldi, alias Morgan, non sarà quindi al GF Vip 5. L’irriverente cantante che con il suo piglio ironico e fumantino (e, diciamolo, a volte spavaldo) ha conquistato le platee televisive nell’ultimo periodo, finendo per diventare il protagonista di accesi dibattiti nei salotti del piccolo schermo – da Sanremo a quelli di Barbara d’Urso – non sarà alla ‘corte’ di Signorini. Il settimanale Oggi rivela infatti che avrebbe detto no, nonostante sarebbe stata messa per lui sul tavolo una proposta alquanto allettante dalla produzione della trasmissione. Altri due papabili vip che alla fine non entreranno nella Casa di Cinecittà sono Giulio Berruti e Andrea Iannone. Entrambi, ha fatto sapere Signorini, sarebbero stati favorevoli a partecipare ma delle complicazioni relative al loro percorso professionale hanno bloccato tutto.

Smentite le voci di Cologno Monzese che il cantante al GF Vip

Insomma, stando ai rumors, Morgan avrebbe si ricevuto da Cologno Monzese un’offerta ma la avrebbe rifiutata. Il magazine Oggi parla di un’importante somma di denaro che però non sarebbe bastata per convincerlo a cimentarsi nel reality show. L’ipotesi iniziale che potessimo vederlo nella Casa più spiata d’Italia ripresa h 24 da Mediaset sarebbe quindi sfumata. A quanto pare non c’è somma che possa convincere Castoldi a prendere parte alla trasmissione. Sembra proprio che il pubblico non possa far altro che sperare (oppure no) di vederlo (forse) nel reality il prossimo anno!