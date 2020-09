GF Vip: “Iannone aveva firmato, Berruti contento”, Signorini spiega i forfait

Tutto pronto per il Grande Fratello Vip 5 che partirà lunedì 14 settembre. Il cast completo è stato svelato, così come la conduzione dove ci sarà per il ‘bis’ Alfonso Signorini, coadiuvato da Pupo e Antonella Elia in qualità di opinionisti. Il direttore di Chi, lungo le colonne del magazine, ai nastri di partenza del reality, ha spiegato alcuni retroscena relativi ai casting. Particolarmente interessanti quelli relativi ad Andrea Iannone e Giulio Berruti. Il pilota di MotoGp e l’attore (assai chiacchierato di recente per la love story con l’onorevole Maria Elena Boschi) sono stati vicinissimi a entrare nella Casa più spiata d’Italia. Il primo, racconta Signorini, “aveva praticamente già firmato”, mentre il secondo era “entusiasta” dell’idea di confrontarsi con il programma di Canale 5. Persino la compagna Boschi era contenta. Qualcosa però è andato storto e nel cast non ci sono…

Signorini spiega perché Iannone e Berruti non entreranno nella Casa del GF Vip

Il forfait dei due big è giunto per differenti motivazioni. Iannone si è visto slittare la sentenza disciplinare che lo riguarda al 15 ottobre (nei mesi scorsi è stato squalificato dalle corse per doping) e per questo non ha potuto partecipare allo show. Berruti invece, nonostante la forte volontà di provare un’esperienza come quella offerta dalla trasmissione Mediaset, si è visto sopraggiungere nuovi impegni professionali. Nel dettaglio sta lavorando a una serie tv su una piattaforma digitale americana che aveva sospeso le riprese per il Covid. Si era deciso di riprenderle a gennaio e dunque Giulio avrebbe potuto partecipare al Grande Fratello Vip. Recentemente invece la produzione della fiction ha deciso di spostarsi in Romania e chiudere le registrazioni rapidamente. Da qui l’accavallamento con il reality e addio ai sogni di prendervi parte.

Grande Fratello Vip, Signorini svela: “Adua del Vesco non voleva incontrare Massimiliano Morra, suo ex”

Signorini, in vena di confidenze, ha svelato che Adua Del Vesco, durante i casting, ha espresso che non aveva proprio una gran voglia di incontrare nella Casa Massimiliano Morra. I due, entrambi concorrenti ufficiali del programma, hanno avuto una love story in passato, prima che Adua incontrasse Gabriel Garko (anche la relazione con quest’ultimo è poi naufragata). Insomma, il reality non è ancora decollato ma già si capisce che c’è parecchia carne al fuoco con cui abbuffarsi.