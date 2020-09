Morgan e Giulio Berruti, colloquio con Signorini per il GF: cosa è accaduto

Sembrano fatti i giochi per il cast del Grande Fratello Vip 5. Nella giornata di ieri, tra gli organi di stampa che seguono attentamente le vicende televisive, è circolata quella che è stata definita la griglia definitiva dei concorrenti del reality Mediaset. In realtà, il programma non ha ancora ufficializzato tutti i partecipanti della quinta edizione. Fatto sta che nei 20 nomi diramati nelle scorse ore, non compaiono né quello di Morgan, al secolo Marco Castoldi, né quello di Giulio Berruti, fascinoso attore balzato su tutte le copertine della cronaca rosa di recente per la liaison con Maria Elena Boschi. Dunque? Cosa c’entrano questi due big con la Casa più spiata d’Italia? TvBlog ha svelato che entrambi sono stati contattati da Alfonso Signorini e…

Morgan e il colloquio con Signorini: il GF Vip 5 scalda i motori

Il 14 settembre, data di inizio del programma, si avvicina e a brevissimo saranno ufficializzati tutti i componenti del cast. TvBlog svela che nei giorni scorsi il musicista Castoldi e Berruti “hanno effettuato un colloquio/chiacchierata con il direttore artistico dello show Alfonso Signorini ed i suoi autori”. Non si sa se tali colloqui/chiacchierate abbiano avuto esito positivo o negativo. Quel che è certo, almeno affidandosi al puntuale portale specializzato in retroscena del piccolo schermo, è che Signorini stia cercando di capire se c’è spazio per avere Morgan e il compagno della Boschi nel cast. Naturalmente l’operazione è alquanto complessa. Per quel che riguarda Castoldi, laddove ci fosse il suo ok, ci si ritroverebbe innanzi a una scheggia impazzita, a una mina vagante. Nessun concorrente che finora ha preso parte alla trasmissione ha avuto le sue caratteristiche e le sue escandescenze. Sicuramente sarebbe un colpaccio. L’altro lato della medaglia è quello relativo alla sua eventuale gestione. Senza dubbio, se fosse ufficializzato, scatterebbe la scommessa su quanto potrebbe durare in un simile contesto.

Giulio Berruti sarebbe l’elemento in più al GF Vip 5: ecco perché

L’ipotesi Berruti è alquanto allettante perché aggiungerebbe un ulteriore elemento al reality: quello ‘politico’, dettato dal suo legame con l’esponente di Italia Viva. Sempre laddove l’attore dovesse entrare nel cast, difficilmente Maria Elena Boschi si lascerebbe coinvolgere nelle dinamiche del programma. Tuttavia aleggerebbe come un’ombra sullo show e in qualche c’è da scommettere che sarebbe invischiata direttamente o indirettamente, nella ‘cronaca’ che scaturirebbe dalla trasmissione.