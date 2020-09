Grande Fratello Vip 5, Chi svela il cast: i 20 nomi (conferme e sorprese)

Mancano due settimane esatte all’inizio del Grande Fratello Vip 5 – data ufficiale di partenza, lunedì 14 settembre – e Chi magazine, diretto da Alfonso Signorini – che sarà anche alla guida del reality di Canale 5 per il secondo anno consecutivo -, rompe gli indugi sul cast e pubblica i 20 nomi che andranno a formare la squadra di concorrenti del programma. Per quanto riguarda il parterre femminile, oltre alla già annunciata Elisabetta Gregoraci, ci saranno la conduttrice Stefania Orlando, la modella e influencer Francesca Pepe, l’attrice Adua Del Vesco (ex di Gabriel Garko. Lui invece non ci sarà, nonostante qualcuno lo avesse dato per certo nei giorni scorsi). E ancora: Patrizia De Blanck, l’attrice Flavia Vento, la conduttrice Maria Teresa Ruta e l’interprete Guenda Goria, la showgirl Matilde Brandi, la modella Dayane Mello e l’attrice e doppiatrice Myriam Catania.

Grande Fratello Vip 5, Chi svela il cast del reality in anticipo

11 donne e 9 uomini. Le quote maschili saranno sostenute da Francesco Oppini (figlio di Alba Parietti e Franco Oppini), l’influencer Tommaso Zorzi, il giornalista Paolo Brosio, il cantante Fausto Leali. E ancora: l’ex velino Pierpaolo Pretelli, Enock Barwuah (fratello del calciatore Mario Balotelli), l’attore Massimiliano Morra, l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta e lo scrittore Fulvio Abbate. Quest’ultimo sarà l’alter-ego di Barbara Alberti, intellettuale che piacque molto nella quarta edizione del reality. Dunque ai nastri di partenza saranno 20 le personalità che popoleranno la Casa più spiata d’Italia.

La quinta edizione del Grande Fratello Vip ai nastri di partenza: cosa attendersi

Signorini, per il secondo anno consecutivo, è riuscito a comporre un cast di tutto rispetto. Anche l’edizione che è alle porte viaggerà su un doppio binario: attenzione alle dinamiche interne che si svilupperanno nelle mura di Cinecittà, ma anche parecchia attenzione a ciò che accadrà esternamente. D’altra parte il direttore di Chi è maestro nel far germogliare casi e vicende mescolando più ingredienti. Pleonastico anche rimarcare che ai 20 nomi che cominceranno l’avventura nello show se ne aggiungeranno altri in corso d’opera. Il 14 settembre si avvicina ed è tutto pronto: il GF Vip sta tornando.