Isola dei famosi 2021, Iva Zanicchi opinionista ma non da sola: ultime news

L’opinionista dell’Isola dei famosi 2021 sarà Iva Zanicchi. Dopo tante news e anticipazioni sulla nuova edizione del reality show, oggi è spuntato il nome della cantante, che non è nuova al mondo dei reality show. Iva infatti ha già svolto il ruolo di opinionista in un reality. Lo ha fatto insieme a Cristiano Malgioglio nelle ultime edizioni del Grande Fratello Nip, le due condotte da Barbara d’Urso. In quelle occasioni la Zanicchi ha lasciato un buon ricordo nel pubblico: i fan del GF avevano apprezzato insomma il suo essere giusta nelle opinioni e soprattutto divertente. L’accoppiata con Malgioglio aveva funzionato, all’Isola sarà da sola? No, pare che in studio saranno in due.

Non è ancora noto il nome di chi ci sarà insieme a Iva Zanicchi opinionista all’Isola dei famosi. Giornalettismo ha fatto intanto il nome della cantante, dando per ufficiale il suo arrivo nel reality show che inizierà a breve. Manca poco più di un mese al debutto di Ilary Blasi alla conduzione del suo secondo reality. Potrà contare quindi sull’aiuto di Iva, ed entrambe conoscono già bene i meccanismi del gioco e non solo. Entrambe provengono dal mondo del Grande Fratello, Ilary infatti è stata la regina indiscussa alla conduzione delle prime tre edizioni Vip.

A quanto pare la Zanicchi alla fine l’ha spuntata su un altro nome in corsa per il ruolo di opinionista all’Isola 2021. Era infatti in corso un testa a testa tra lei e Marisa Laurito. Il secondo opinionista dovrebbe essere un volto maschile, stando alle ultime indiscrezioni, ma non è stato ancora scelto. Giornalettismo però ha aggiunto che non è ancora cosa fatta per Elenoire Casalegno come inviata: l’ex gieffina sarebbe ancora in attesa di un “sì”. I giochi sono ancora aperti per questo ruolo, quindi? Il cast dei naufraghi invece inizia a prendere forma.

Tornando agli opinionisti, il pubblico ha sperato fino all’ultimo momento di poter vedere gli Zorzando in queste vesti all’Isola dei famosi. In tanti infatti hanno sognato e forse continuano a sognare Tommaso Zorzi e Stefania Orlando opinionisti, insieme e inseparabili, di un reality show. Ma con la conferma di Iva Zanicchi è chiaro che questo sogno ormai sia sfumato.