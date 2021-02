Isola dei Famosi 2021: il cast prende forma, il punto sulle trattative

La nuova edizione del reality di Canale 5, L’Isola dei Famosi, prenderà vita a partire da lunedì 8 marzo 2021. La data appare certa e sicuro è anche la doppia messa in onda del programma, proprio come avvenuto per il GF Vip, ma il lunedì e il giovedì in prima serata.

Le notizie sul cast si fanno sempre più concrete. Come anticipa TvBlog, sono diversi i nomi in lizza che hanno deciso di prendere parte alla nuova Isola, condotta da Ilary Blasi. Appare certa ormai la presenza di Elenoire Casalegno come inviata.

A questo proposito, pare che la produzione avesse chiesto al vincitore della prima edizione de Il cantante mascherato, Teo Mammucari, di prendere il posto da traghettatore per i naufraghi. Sembra che però lui abbia deciso di non accettare l’offerta. Niente di fatto, invece, per Aurora Ramazzotti che nelle settimane scorsa sembrava uno dei volti papabili per questo allettante ruolo.

Tra i nomi più di spicco e inaspettati ci sarebbe la conferma da parte di Elisa Isoardi. La conduttrice pare abbia dato il suo addio definitivo alla Rai. Dopo la sua partecipazione a Ballando con le stelle, la rete ha annullato il programma che avrebbe dovuto condurre, Check up. Niente da fare nemmeno per Il cantante mascherato, dove la Carlucci ha affermato che la conduttrice cuneese non era mai stata presa in considerazione per prendere parte alla giuria.

Quindi sembra ormai certa la sua partecipazione in qualità di naufraga all’Isola 2021. Insieme a Elisa rivedremo un suo compagno di avventura e vincitore di Ballando, Gilles Rocca. Lo stylist Giovanni Ciacci, già collega della Casalegno nel programma di Tv8, Vite da copertina.

E poi, l’ex “letterina” di Passaparola, Francesca Lodo, Vera Gemma, reduce dall’esperienza dello scorso anno a Pechino Express. L’attrice e showgirl del Bagaglino, Angela Melillo e l’allenatore di calcio Paul Gascoigne.

Mancano ancora alcuni nomi per completare la lista dei naufraghi dell’esperienza all’Isola 2021. Forti dubbi ancora su chi rivestirà il ruolo da opinionista all’interno del reality di Ilary Blasi. I nomi più quotati a oggi appaiono essere quello di Iva Zanicchi e Stefania Orlando, ancora concorrente del GF Vip.