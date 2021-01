Isola dei famosi: Elenoire Casalegno nuova inviata, gossip

La messa in onda dell’Isola dei famosi è sempre più vicina. La trasmissione condotta da Ilary Blasi sarà in prima serata su Canale 5. Sono molte le indiscrezioni in relazione al programma che si sono sviluppate negli ultimi mesi. È uscita fuori una lunga rosa di ipotetici concorrenti naufraghi che potrebbero sbarcare in Honduras. Tuttavia, ancora non vi è nulla di certo e definitivo.

Per quanto riguarda l’inviato che accompagnerà i naufraghi nell’avventura de l’Isola dei famosi e che trasmetterà il collegamento ad Ilary Blasy durante la puntata, sembra che invece ci sia un’ufficialità. Da quanto riportato da Tv Blog pare che la scelta sia ricaduta su una veterana della televisione italiana. Stiamo parlando di Elenoire Casalegno.

La sua carriera, come anche riporta Blogo, parte nel 1994 con la conduzione della trasmissione musicale Jammin in onda su Italia 1. Da lì la sua carriera si prospetta in ascesa. Diventa la spalla di Raimondo Vianello in Pressing sulla stessa rete e si occupa di tanti altri titoli di successo come ad esempio il famoso Festivalbar, che ha accompagnato l’estate di molti giovani. La sua carriera prosegue anche nel cinema fino alla partecipazione al Grande Fratello Vip nell’edizione dell’anno 2016, che le aveva permesso di ottenere maggiore visibilità anche al pubblico più giovane. Insomma, di sicuro Elenoire Casalegno ha la giusta esperienza per poter portare a termine in maniera egregia il suo ruolo di inviata. Tv Blog sembra sottoscrivere l’ufficialità della notizia, l’attrice e presentatrice sarà quindi l’inviata della prossima edizione dell’Isola dei famosi.

Un posto che – si vociferava – poteva anche essere affidato a Tommaso Zorzi, se non fosse stato per le tempistiche di organizzazione. Infatti l’influencer di Riccanza sarà chiuso dentro la Casa del Grande Fratello Vip fino al 1 marzo, data ufficiale della finale. Inoltre lo stesso Gabriele Parpiglia aveva smentito l’indiscrezione. Tuttavia, il ruolo di opinionista per Zorzi all’interno dello stesso programma non potrebbe essere poi un’utopia. Tra i nomi che è possibile affianchino il suo ci sono quelli di Iva Zanicchi o Stefania Orlando. Anche se sembra si stia puntando maggiormente sulla prima. In ogni caso è tutto ancora in trattativa.

Per il ruolo di inviato erano stati anche presi in considerazione lo storico Alvin e Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunzicher. Il primo aveva chiarito di aver voluto abbandonare lo show con relativi motivi mentre evidentemente alla fine la seconda non è stata scelta.