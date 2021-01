Isola dei famosi, non ci sarà Tommaso Zorzi: il motivo, e intanto Fedez…

Tommaso Zorzi all’Isola dei famosi 2021? Questo matrimonio non s’ha da fare, a quanto pare. Già qualche settimana fa si è mormorato della possibilità di vederlo nei panni di inviato, ma è arrivata ben presto la smentita di Gabriele Parpiglia. Nella puntata di Casa Chi su Instagram di oggi il giornalista ha chiarito ancora una volta che Zorzi non ci sarà all’Isola dei famosi. Ha detto di conoscere abbastanza bene Tommaso, al punto da essere certo che vorrà prendersi una lunga pausa dopo il duro e lungo impegno con il Grande Fratello Vip. Ma avrà anche smentito la partecipazione di Zorzi nei panni di opinionista con la sua inseparabile Stefania Orlando?

Non è sottovalutare infatti che la puntata in questione di Casa Chi è stata registrata martedì, quindi prima che spuntasse fuori l’indiscrezione che lo vorrebbe opinionista insieme a Stefania. Quindi la smentita potrebbe riguardare soltanto il ruolo di inviato, che terrebbe impegnato e lontano da casa Tommaso per altri mesi. La proposta come opinionista lo convincerà ad accettare? In questo ruolo sarebbe impegnato un giorno a settimana, inoltre l’Isola fa in scena dagli studi di Milano per cui non dovrebbe neanche spostarsi da casa.

Tutto è da vedere, di sicuro nei panni di inviato sarebbe molto difficile vederlo. Zorzi appare già abbastanza provato dall’esperienza, ben più lunga del previsto, al Grande Fratello Vip, per cui il periodo di riposo dalle telecamere sarebbe più che comprensibile. Tuttavia Parpiglia ha aggiunto che Tommaso tornerà in televisioni e in altre vesti, in altre situazioni. E non ha nascosto che molto probabilmente il pubblico rivedrà sul piccolo schermo l’accoppiata Zorzi-Signorini.

Le proposte di lavoro di sicuro non mancheranno per Tommaso – anche insieme a Oppini -, questo ormai è fuori dubbio. E proprio perché tutti hanno l’impressione di davanti alla nascita di una nuova stella della televisione, i vari manager potrebbero fare a gara per averlo. Sempre Parpiglia ha raccontato che Fedez avrebbe messo gli occhi su Zorzi con la sua agenzia di management. Ma pare che abbia dovuto già rinunciare a questa eventualità, perché Tommaso avrebbe intenzione di essere il manager di sé stesso. Nelle prossime puntate di Casa Chi potrebbero arrivare ulteriori dettagli su Fedez e Zorzi: stay tuned!