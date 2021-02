Continuano a trapelare i nomi dei presunti concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021. Nei giorni scorsi Tv Blog ha dato per certi ben sei partecipanti: Elisa Isoardi, Francesca Lodo, Giovanni Ciacci, Vera Gemma, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Angela Melillo. Ora il settimanale Di Più Tv ha spifferato altri probabili naufraghi, pronti a sbarcare nel programma di Ilary Blasi, che torna finalmente in televisione dopo un lungo periodo di pausa.

Secondo la rivista edita da Cairo Editore approderà in Honduras anche l’ex tentatrice di Temptation Island nonché ex corteggiatrice di Uomini e Donne Antonella Fiordelisi. La 22enne è diventata nota per le avance di Gonzalo Higuain su Instagram. Al momento vive una relazione stabile con Franceschio Chiofalo, detto Lenticchio. A parte Temptation Island, la Fiordelisi non ha mai partecipato a un reality show.

Tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021 potrebbero esserci inoltre il pugile Clemente Russo, già concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip, e Alessandro Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti e padre di Asia. Due personaggi che Ilary Blasi conosce bene. Se il primo è stato un suo concorrente nel 2016, il secondo ha avuto l’onore di presentare Francesco Totti alla Blasi.

Per il cast dell’Isola dei Famosi 2021 si parla pure di: Akash Kumar, modello visto già a Ballando con le Stelle, Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne e fidanzato di Mercedesz Henger, Antonio Zequila. E poi ancora: gli attori Brando Giorgi e Valentina Persia e i fidanzati Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia.

L’Isola dei Famosi 2021 partirà il prossimo 8 marzo e andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale, come avvenuto in questi mesi con il Grande Fratello Vip. Ad oggi il giorno prescelto per il raddoppio è quello del giovedì.

Alessia Marcuzzi ha lasciato l’Isola dei Famosi perché stanca di certe dinamiche e con la voglia di nuove avventure televisive. Dopo l’addio al programma è arrivata la proposta di Maria De Filippi di condurre Temptation Island Vip, orfano di Simona Ventura.

L’inviata dell’Isola dei Famosi 2021 dovrebbe essere Elenoire Casalegno mentre per il ruolo di opinionista si parla con una certa insistenza di Iva Zanicchi, affiancata da un uomo la cui identità è ancora top secret.