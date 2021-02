Floriana Secondi sfuriata contro Ciacci: c’entra l’Isola dei Famosi?

Nella puntata di oggi di Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha accolto in collegamento Floriana Secondi e il suo fedele opinionista Giovanni Ciacci. Tuttavia, la presenza dell’ex vincitrice della terza edizione del Grande Fratello non è stata un caso.

La pupilla di Barbara d’Urso infatti si è scagliata contro il costumista incolpandolo di avergli rubato un posto molto ambito in un reality a cui lei avrebbe dovuto partecipare. Ma andiamo per ordine. Tutto è iniziato attraverso una Instagram stories in cui la Secondi ha taggato Ciacci. Floriana ha chiesto infatti alla sua community sui social se considerasse famoso il costumista. Da qui è partito il duro sfogo dell’ex concorrente del Grande Fratello nei confronti dell’opinionista.

Floriana ha più volte sottolineato il fatto che Ciacci le avrebbe rubato un posto suo di diritto. Non solo, l’ex vincitrice della terza edizione del Grande Fratello si è anche premurata di mostrare i suoi addominali, durante l’accesa discussione con il costumista per far notare come lei si stesse preparando al reality show da tempo. Probabilmente ad un programma che necessita una preparazione fisica particolare?

Giovanni Ciacci, in tutto questo, ha continuato a chiedere a che cosa stesse facendo riferimento, fingendo di non capire dove Floriana volesse andare a parare. La reazione imbarazzata del costumista ha fatto pronto l’intervento di Barbara d’Urso per calmare la sua “creatura”.

Infatti, la conduttrice di Canale 5 ha chiesto a Floriana di tranquillizzarsi. Quest’ultima però ha tenuto a sottolineare come lei fosse anni che non lavorava in tv. È seguita una scena in cui la Secondi ha pregato di intercedere per lei almeno per quanto riguardasse la partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Floriana infatti ritiene di avere nel sangue la capacità di poter partecipare ad un reality show e creare scompiglio. Specialmente in un periodo storico come questo in cui c’è bisogno di leggerezza. Non ci vuole un genio di certo per poter arrivare a comprendere che molto probabilmente il programma a cui faceva riferimento la Secondi fosse proprio l’Isola dei famosi.

Infatti, è da un po’ che si susseguono le voci in base al quale Giovanni Ciacci potrebbe essere uno dei naufraghi che sbarcherà in Honduras. Alla fine di tutto, però Floriana, ha chiesto scusa al costumista e si è quietata alla promessa di Barbara. In futuro, dovesse succedere di avere un reality tutto suo ancora, la porterà con sé.