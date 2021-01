Isola dei Famosi: Ciacci nel cast? Un professore di Amici rifiuta

Giovanni Ciacci sarà un naufrago della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2021? Questa è l’ultima indiscrezione lanciata da Giornalettismo. Pare che il costumista 49enne sia pronto ad approdare in Honduras, per affrontare una nuova esperienza televisiva. Secondo tale indiscrezione, Ciacci avrebbe chiesto sciogliere il contratto con Ogni Mattina. Il motivo? Sarebbe appunto pronto a diventare naufrago nella nuova edizione del reality show. Sembra che nel contratto sia presente “un pacchetto di ospitate anche post reality“ nei salotti delle trasmissioni condotte da Barbara d’Urso. Ciacci prende parte molto spesso a questi programmi. Ora di fronte a lui si sarebbe presentata la grande opportunità di sbarcare in Honduras.

Ma non è questa l’unica notizia di oggi riguardante il reality show condotto da Ilary Blasi. Pare che Jill Cooper abbia declinato l’invito di prendere parte a questa nuova edizione. Secondo quanto riporta il portale, le news sulla sua partecipazione sarebbero “fake”. Nel frattempo, sembra che anche Garrison, l’ex professore di ballo di Amici, abbia deciso di rispondere no alla proposta del programma. Infatti, continua a lavorare per il talent show di Maria De Filippi, nel ruolo di consulente. Arriva, infine, un’altra indiscrezione sul reality show che si svolge in Honduras: potrebbe andare in onda due volte a settimana.

Questa formula è già stata utilizzata con il GF Vip 5, ottenendo buoni risultati. Il reality di Signorini proprio questa settimana torna ad andare in onda con il doppio appuntamento. L’Isola potrebbe prendere, dunque, il suo posto una volta che le luci della Casa più spiata d’Italia si saranno spente. Intanto, i telespettatori sono curiosi di conoscere i nomi dei naufraghi che saranno protagonisti della nuova edizione. Oltre a quello di Ciacci, in questi giorni è spuntata anche quello di un influencer, ex di Tommaso Zorzi. Si tratta di Iconize, il quale potrebbe aver deciso di riscattare la sua immagine dopo quanto accaduto negli scorsi mesi.

Invece, Alvin non farà sicuramente parte del team che caratterizzerà l’edizione con Ilary Blasi. A rendere nota la notizia è stato lui stesso, attraverso un annuncio su Instagram. Il conduttore ha fatto sapere al pubblico che non sarà l’inviato quest’anno. Alvin ha altri progetti a cui ora si sta dedicando.