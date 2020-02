Isola dei Famosi 2020 concorrenti, sono due i nuovi nomi: uno è Ascanio Pacelli

Concorrenti Isola dei Famosi 2020: gli ultimi rumor sul reality show

Continuano a rincorrersi all’impazzata i rumor sui prossimi concorrenti dell’Isola dei Famosi 2020 dopo quelli emersi sulla probabile conduttrice che – come ben saprete – non dovrebbe essere più Alessia Marcuzzi ma Ilary Blasi. Sconosciuti ancora gli opinionisti, nonostante all’inizio del programma manchino soltanto una manciata di mesi, sono emerse indiscrezioni su Ascanio Pacelli e Stefania Orlando che non sono certo due nomi da poco. Veniamo subito al dunque.

Isola dei Famosi 2020: Ascanio Pacelli e Stefania Orlando possibili nuovi concorrenti

A lanciare l’indiscrezione è stato Spy che è stato chiarissimo al riguardo: per un candidato la certezza è altissima mentre per l’altro le trattative sarebbero ancora in corso; non sappiamo chi sia quello quasi certo ma fossimo negli autori non avremmo dubbi: Ascanio, che ha già un trascorso al Grande Fratello, dove ha conosciuto Katia Pedrotti, ha dimostrato di avere il carattere giusto per creare dinamiche all’interno di un gruppo. A intuito potremmo dire che anche la Orlando, la quale non ha certo bisogno di presentazioni, potrebbe essere perfetta per un reality show ma non avendola vista all’opera non abbiamo certezze.

Gli ultimi rumor sul cast dell’Isola dei Famosi

Al momento i rumor sui possibili concorrenti dell’Isola sono tanti: si parla di nomi che avrebbero un loro perché, a partire da quelli di Jack Vanore e Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne fino ad arrivare a quelli di Marco Baldini, Rosanna Lambertucci e Alessia Macari, gli ultimi tirati in ballo dal gossip; hanno fatto in realtà anche il nome di Alessandra Mussolini ma potrebbe prendervi parte non come concorrente bensì come opinionista. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo tempestivamente.