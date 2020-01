Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi lascia per Show dei record: Ilary Blasi è pronta

Alessia Marcuzzi non condurrà più l’Isola dei Famosi: indiscrezione bomba di Dagospia

Alessia Marcuzzi non condurrà l’Isola dei Famosi. Non c’è una conferma ufficiale da parte della diretta interessata ma l’indiscrezione viene direttamente da Dagospia, quindi dubitiamo si tratti di una bufala. Alessia non ha rilasciato alcuna dichiarazione neanche a pochi minuti dalla diffusione di questa che è la notiziona del momento, visto che nelle ultime edizioni l’Isola è sempre stata condotta da lei, spesso criticata per cavalcare poco le polemiche che nascevano nel programma. Se l’addio dovesse essere confermato Alessia può comunque dirsi soddisfatta perché nonostante tutto è sempre stata sé stessa.

Isola dei Famosi conduttrice, Alessia Marcuzzi sostituita

Non si sa ancora con certezza con chi è stata sostituita la Marcuzzi, e Dagospia in merito non dice nulla; recentemente però Tvblog ha pubblicato delle indiscrezioni che la vorrebbero sostituita da Ilary Blasi che dovrebbe andare in onda con l’Isola ogni lunedì a partire dal mese di aprile: il reality show, a quanto pare, prenderà il posto del Grande Fratello Vip che finora – come sapete – prevede ancora il doppio appuntamento del lunedì e del venerdì. Pare che sarà un’Isola completamente rinnovata, e sarebbe anche normale, se pensate agli ascolti non proprio buoni della scorsa edizione. La schiettezza e l’allegria di Ilary potrebbero aggiungere qualcosa di più al programma, com’è già successo con il Gf Vip, anche se tutto dipenderà dai concorrenti e dalle dinamiche che si innescheranno.