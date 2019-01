Isola dei Famosi 2019 cast: annunciati i 13 naufraghi ufficiali e la situazione Jeremias

L’Isola dei Famosi 2019 è sul piede di partenza. Il 24 gennaio, data di inizio del reality, si avvicina e pian piano stanno per essere ufficializzati tutti i naufraghi. Finora la conta è arrivata a 13. I vip che sbarcheranno sicuramente in Honduras sono: Alvin, Demetra, Hampton, Aaron Nielsen, Kaspar Capparoni, Viktoria e Virginia Mihajlovic, Marco Maddaloni, Jo Squillo, Paolo Brosio, Marina La Rosa, Luca Vismara, Taylor Mega, Ghezzal. Resta in dubbio la presenza di Jeremias Rodriguez: il fratello di Belen dopo l’infortunio al braccio, dovrebbe comunque partire per L’Isola. Stando alle ultime indiscrezioni dovrebbe subentrare alla seconda o terza puntata.

Nessun televoto per l’inviato: smentite le voci a riguardo, Filippo Nardi conferma

Nella giornata odierna Filippo Nardi è intervenuto a Verissimo ed ha fugato i dubbi sull’inviato, dopo che nei giorni scorsi si era diffusa la voce che parlava di un ballottaggio al televoto tra lui e Alvin nella prima puntata dello show: “Sono io l’inviato ufficiale di quest’anno. Non ci sarà nessun televoto con un concorrente, come qualcuno ha insinuato sui social network”. Sicure anche le opinioniste, annunciate da tempo. Si tratta di Alda D’Eusanio e Alba Parietti. Alla conduzione dell’Isola, naturalmente, ci sarà per la quinta volta consecutiva Alessia Marcuzzi. Negli scorsi giorni svelati anche i nomi dei concorrenti non famosi che andranno all’Isola, dopo aver partecipato a Saranno Isolani: Juri, John, Alice e Giorgia. Non tutti e quattro resteranno nel reality dopo la prima puntata.

Retroscena Iannone – Jeremias: il gesto dell’ex fidanzato di Belen Rodriguez

Pochi giorni fa la rivista Spy ha svelato un ‘generoso’ retroscena riguardante Iannone e Jeremias. Il pilota di Vasto, per permettere all’amico di sbarcare in Honduras, ha chiesto il pronto intervento del suo staff di specialisti che lo segue per il Moto Gp. Obiettivo: far si che a Jere guarisca velocemente e prenda parte all’Isola. Le riserve sull’argentino non sono ancora state sciolte da parte della produzione, ma pare che ci sarà a partire dalla seconda o terza puntata del reality. Si attendono conferme.