Iannone, cuore d’oro: Jeremias all’Isola grazie all’aiuto del pilota

Iannone, cuore d’oro: Jeremias Rodriguez all’Isola grazie all’aiuto del pilota. Il gesto disinteressato del centauro è da applausi

Andrea Iannone corre in aiuto del suo ex ‘cognato’ Jeremias Rodriguez, al quale, nonostante la rottura con Belen Rodriguez, è rimasto molto legato. L’argentino negli scorsi giorni era stato dato per certo nel cast de L’Isola dei Famosi. Poi l’imprevisto: frattura composta al metatarso e gesso al braccio. L’incidente ha subito fatto scattare l’allarme: difficile che in quelle condizioni possa partecipare al reality, visto che si tratta di un programma in cui l’integrità fisica è una prerogativa indispensabile. Ma gli amici a cosa servono se non intervengono nel momento del bisogno? Così ecco il ‘pronto intervento’ di Iannone che, come rivela Spy magazine (in edicola da domani), ha messo a disposizione il suo staff medico personale per l’argentino.

Jeremias Rodriguez e il ‘pronto intervento’ di Andrea Iannone: grazie al pilota L’Isola dei Famosi è più vicina

Il pilota di Vasto ha chiesto il pronto intervento del suo staff di specialisti che lo segue per il Moto Gp. Obiettivo: permettere a Jeremias di guarire velocemente e prendere parte all’Isola dei Famosi. Detto fatto: gli specialisti hanno ordinato la rimozione del gesso, che sarà rimpiazzato da un tutore elastico (scelta confermata da Jeremias che su Instagram, poche ore fa, ha scritto che oggi sarà l’ultimo giorno di gesso). Seguirà un periodo di riposo necessario a ricalcificare la frattura. Alla luce di tutto questo, il magazine Spy ipotizza che il fratello di Belen potrebbe partire per l’Honduras ed entrare in gara dalla seconda o terza puntata.

Jeremias pronto a partire per l’Honduras: altri nomi sul tavolo

Sempre secondo Spy, se il percorso di Jeremias dovesse essere confermato, subentrerebbe un nuovo concorrente a L’Isola per coprire la sua ‘latitanza’ temporanea. Sul tavolo ci sarebbero i nomi di Luigi Mastrangelo (già lo scorso anno dato come possibile naufrago), Stefano Bettarini, reduce da Temptation Island Vip ed ex inviato del programma (domanda e offerta sono però lontanissime), e l’ex nuotatore Luca Marin (amore storico di Federica Pellegrini).