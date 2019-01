Jeremias Rodriguez spiazza con un messaggio: parole al veleno sui social

Jeremias Rodriguez spiazza i fan con un messaggio sospetto: parole al veleno sui social

Non è ancora chiaro se Jeremias Rodriguez prenderà o meno parte alla prossima edizione dell’Isola dei famosi. Il fratello di Belen, che era entrato ufficialmente a far parte del cast del reality, ha dovuto fare i conti con un brutto infortunio che, prima della sua partenza per l’Honduras, lo ha costretto a rinunciare all’impegno preso. In più occasioni, sui social e in TV, Jeremias ha però ribadito di sentirsi pronto a partecipare al gioco. Qualora dovesse arrivare l’ok dei medici, dunque, il fratello di Cecilia e Belen non si tirerebbe certo indietro. Oggi però, proprio pochi minuti fa, l’argentino con un messaggio al veleno pubblicato sui social ha spiazzato i suoi fan.

Jeremias Rodriguez sui social lancia una frecciatina: “Per tutte le persone che vivono di apparenza”

“Chiamata di emergenza per tutte le persone che vivono di apparenza” questo il commento scritto da Jeremias Rodriguez in aggiunta al suo breve video pubblicato su Instagram stories. Ma con chi ce l’ha Jeremias? E a chi sono rivolte le sue parole? Il fratello di Belen non ha mai nascosto di non vedere di buon occhio le persone che spesso affollano il mondo dello spettacolo. Gli ambienti che si è trovato a frequentare per lavoro? Non fanno per lui. Tanto che oggi il suo più grande sogno è quello di mettere dei soldi da parte e aprire un ristorante. Sarà a questo genere di sentimenti contrastanti che Jeremias ha voluto dare sfogo stasera con il suo post?

Isola dei famosi: se Jeremias Rodriguez lascia chi prenderà il suo posto?

Stando alle ultime indiscrezioni, se e qualora venisse confermata la mancata partecipazione del fratello di Belen all’Isola dei famosi, pare che a prendere il posto di Jeremias Rodriguez potrebbe arrivare un ex tronista di Uomini e Donne.