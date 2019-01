Isola dei Famosi: un ex tronista potrebbe prendere il posto di Jeremias Rodriguez

Isola dei Famosi news sulla partecipazione di Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen

Jeremias Rodriguez partirà per l’Isola dei Famosi 2019? Il fratello di Belen era tra i concorrenti ufficiali ma durante le vacanze di Natale si è infortunato alla mano e la sua partecipazione è ora a rischio. L’argentino vuole partire a tutti i costi, il suo sogno è quello di vincere il reality show, ma l’ok finale spetta solo a medico e produzione. E in attesa della decisione finale gli autori stanno già cercando un probabile sostituto. Che potrebbe essere un ex tronista di Uomini e Donne, come si legge sull’ultimo numero del settimanale Spy. Il favorito? Luca Dorigo, che ha partecipato al programma di Maria De Filippi ben tre volte. Da tempo si parla di un coinvolgimento del personal trainer nella trasmissione e ora sembra finalmente giunto il momento giusto. Chi la spunterà tra Dorigo e Jeremias?

Le dichiarazioni di Jeremias Rodriguez a Verissimo

“Spero di diventare ancora un naufrago. Stavo sciando e per evitare una bambina sono caduto e mi sono rotto il quinto metatarso. Il medico dice di aspettare un mese, ma io voglio andare in Honduras. Ho chiesto io di andare lì e voglio anche vincere l’Isola, perché penso che sia il reality giusto per me. Adesso mi tolgo il gesso che è una cosa che non si dovrebbe fare. Voglio partire ma non dipende da me”, ha raccontato Jeremias Rodriguez a Verissimo.

Isola dei Famosi: concorrente ufficiale Marina La Rosa

Per ora l’unico concorrente ufficiale confermato dalla stessa Alessia Marcuzzi è Marina La Rosa. Le opinioniste sono Alda D’Eusanio e Alba Parietti mentre il nuovo inviato è Filippo Nardi, ex naufrago della passata edizione.