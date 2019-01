Jeremias Rodriguez, la verità sull’Isola dei Famosi e sul dolore del padre

Jeremias Rodriguez a Verissimo: nonostante l’incidente, l’argentino è pronto ad andare all’Isola dei Famosi

Jeremias Rodriguez domani, sabato 12 gennaio, sarà ospite a Verissimo. Proprio qui l’ex concorrente del Grande Fratello Vip spiega cos’è accaduto in questi ultimi giorni. La sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2019 sembrava ormai certa, ma un incidente potrebbe aver causato il suo inaspettato ritiro dal cast. Attraverso un’intervista con Silvia Toffanin, il fratello di Belen racconta cos’è accaduto durante il suo infortunio, nel corso delle vacanze di Natale. Il Rodriguez rivela di sperare ancora di poter avere l’opportunità di diventare un naufrago. L’argentino è convinto che questo sia il reality giusto per lui e soprattutto è pronto a diventarne un vincitore. Ma l’incidente, avvenuto mentre stava sciando, potrebbe togliergli questa opportunità. Secondo quanto racconta lui stesso a Verissimo, per evitare una bambina è caduto e si è rotto il metatarso. Il medico gli ha consigliato un mese di riposo, ma lui ha bisogno di partire per l’Honduras per vivere questa nuova e importante esperienza.

Jeremias Rodrigue, la sorella Belen disapprova la sua partecipazione al reality? La verità su papà Gustavo

“Voglio partire ma non dipende da me” confessa Jeremias di fronte alle telecamere di Verissimo. Ma non solo, l’argentino parla anche delle notizie che riguardano sua sorella Belen. In queste settimane si parla di una presunta disapprovazione da parte della show girl per quanto riguarda la sua partecipazione al reality. Jeremias confessa che, in realtà, la sua famiglia lo appoggia su qualsiasi cosa lui voglia fare. Dunque, Belen sarebbe felice di vedere il fratello mettersi alla prova con questa nuova esperienza da naufrago. Ma questo non è, però, un periodo sereno per papà Gustavo. Infatti, come conferma lo stesso Jeremias, il signor Rodriguez ha ricevuto una notizia dolorosa.

Jeremias Rodriguez parla del dolore che sta vivendo papà Gustavo

Jeremias conferma, dunque, che questo non è un periodo molto facile per suo padre Gustavo. Qualche settimana fa si parlava di una sfuriata dell’argentino, che sarebbe trasportato poi in ospedale. Stando a queste voci, il papà di Belen avrebbe iniziato a urlare dalla sua abitazione e a buttare per strada diversi oggetti. Jeremias confessa che, in questo momento, sta cercando di dare conforto al padre insieme alle sue sorelle.