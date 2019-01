Jeremias Rodriguez lascia l’Isola dei Famosi? Incidente per il fratello di Belen

Jeremias Rodriguez ha già lasciato il cast dell’Isola dei Famosi? La notizia inaspettata

Jeremias Rodriguez non farà più parte del cast dell’Isola dei Famosi? La nuova edizione del noto reality presto tornerà su Canale 5, con nuovi naufraghi pronti a mettersi in gioco. Vi avevamo anticipato che il fratello di Belen avrebbe partecipato insieme ad altri personaggi noti nel mondo dello spettacolo. Non si tratta della prima esperienza televesiva per l’argentino. Infatti, il pubblico italiano ha avuto modo di conoscerlo durante la passata edizione del Grande Fratello Vip. Entrò dentro la Casa più spiata d’Italia insieme alla sorella Cecilia. Fu eliminato prima della finale e non ebbe la possibilità di completare il percorso fino all’ultimo giorno, come avrebbe voluto. Probabilmente la partecipazione al reality condotto da Alessia Marcuzzi rappresenta per lui un’opportunità di rimettersi in gioco. Ma ecco che in queste ultime ore si parla del suo inaspettato ritiro. Ad annunciarlo è il sito Tv Blog. A causare questo improvviso ritiro pare sia stato un incidente. Dunque, pare che per l’argentino la possibilità di rimettersi in gioco sia stata per ora messa da parte.

Incidente per Jeremias Rodriguez prima dell’Isola dei Famosi 2019

Sembra proprio che Jeremias non prenderà parte alla nuova edizione dell’Isola. Secondo le notizie dell’ultima ora, il fratello di Belen si sarebbe fratturato una mano in delle circostanze ancora non molto chiare. Ebbene questo infortunio avrebbe causato il suo ritiro dal cast del noto reality show. Pertanto, pare che l’argentino non partirà, almeno per ora, per l’Honduras. Al momento non vi sono delle particolari conferme da parte del diretto interessato. Il settimanale Spy domani renderà noti i nomi dei naufraghi confermati e sembra proprio che rivelerà anche qualche dettaglio in più sul ritiro del fratello di Belen Rodriguez. Non ci resta, dunque, che attendere per scoprire cos’è accaduto a Jeremias.

Jeremias Rodriguez non andrà in Honduras? Colpi di scena prima del 24 gennaio

Jeremias potrebbe aver già abbandonato il cast di questa nuova edizione del programma, ma pare che ancora la produzione non abbia pensato a un rimpiazzo. Sembra proprio che la situazione attualmente possa cambiare da un momento all’altro. I colpi di scena sono iniziati ancora prima della messa in onda del reality. Nel frattempo, vi ricordiamo che la prima puntata verrà trasmessa in diretta il prossimo 24 gennaio.