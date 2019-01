Isola dei Famosi, Rocco Siffredi opinionista: svelati i nomi dei 18 naufraghi

Ultime news Isola dei Famosi cast: i nomi dei 18 naufraghi

Manca poco all’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2019. Il reality show condotto da Alessia Marcuzzi partirà ufficialmente su Canale 5 il prossimo 24 gennaio. Blogo ha svelato in anteprima i nomi dei 18 concorrenti che diventeranno naufraghi in Honduras. Alcuni nomi sono noti da tempo mentre altri sono delle vere e proprie sorprese. Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, nel cast dell’Isola ci sono: Riccardo Fogli, Grecia Colmenares, Paolo Brosio, Alvin, Taylor Mega, Jo Squillo, Luca Vismara, Jeremias Rodriguez, Marina La Rosa, Demetra Hampton, Kaspar Kapparoni, Marco Maddaloni, Sarah Altobello, Youma Diakite, Abdelkader Ghezzal, Douglas Myers e le figlie dell’allenatore di calcio Sinisa Mihajlovic, Viktorija e Virginia (che gareggeranno come unico concorrente). A questi Vip va aggiunto un concorrente non famoso, che verrà scelto tramite il format web Saranno Isolani, condotto da Filippo Nardi.

Rocco Siffredi opinionista accanto ad Alda D’Eusanio?

Per quanto riguarda l’opinionista, sembra ormai certa la presenza di Alda D’Eusanio accanto ad Alessia Marcuzzi. La giornalista potrebbe essere affiancata da Rocco Siffredi, già ex naufrago ed ospite dello show. “Mediaset mi ha offerto di fare l’opinionista nella nuova edizione dell’Isola dei famosi. Ci stiamo mettendo d’accordo”, ha confidato l’attore in una recente intervista rilasciata al Messaggero.

Daniele Bossari da opinionista a inviato dell’Isola?

Daniele Bossari dovrebbe invece ricoprire il ruolo di inviato, dopo il rifiuto di Stefano De Martino. L’ex ballerino ha scelto di non rifare l’Isola dei Famosi per non stare troppo tempo lontano dal figlio Santiago, che ad aprile compirà 6 anni.