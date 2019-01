Isola dei Famosi 2019 concorrenti: nomi Nip del cast della nuova edizione

By

Isola dei Famosi cast, i concorrenti NIP sono stati scelti

I concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019 non sono più avvolti nel mistero. O almeno non tutti. Molti nomi dei naufraghi sono stati fatti, anche quelli dei NIP. È stata Barbara d’Urso, durante la diretta di Pomeriggio 5, ad aver annunciato i nuovi concorrenti che partiranno molto presto alla volta dell’Honduras. Un’altra edizione del reality show di Canale 5 ci sarà e gli autori hanno puntato su delle personalità molto particolari. Riusciranno VIP e NIP a regalarci un programma degno di nota? Il rischio di avere un’edizione soporifera (come l’ultima del Gf Vip) è concreto, ma confidiamo sempre nei colpi di scena!

Nomi dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019: ecco chi saranno i non famosi

Barbara d’Urso ha svelato i nomi dei concorrenti non famosi dell’Isola dei Famosi: “Qui dentro ci sono i nomi dei quattro scelti dal pubblico che andranno sull’Isola dei Famosi. Partiranno Juri, John, Alice e Giorgia che domani saranno qui in diretta a Pomeriggio 5”. A questi si vanno ad aggiungere agli 8 naufraghi VIP già annunciati. Il cast dell’Isola dei Famosi sta prendendo sempre più forma. Chi saranno gli altri attori, personaggi dello spettacolo e tronisti di Uomini e Donne che prenderanno parte a questa fantastica avventura?

Anticipazioni Isola dei Famosi 2019: le interviste ai quattro naufraghi NIP

Domani conosceremo meglio i quattro concorrenti NIP dell’Isola dei Famosi, visto che sarà proprio la d’Urso a intervistarli. Nella puntata di oggi di Pomeriggio 5, la conduttrice ha anche parlato di una misteriosa lettera di Paola Caruso, che rivelerà tanto altro sull’ex fidanzato. Con le prossime puntante di Pomeriggio 5 e Domenica Live, scopriremo così nuove verità sulla Caruso, ma anche i retroscena dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Cos’altro ci rivelerà Barbara d’Urso? Ci regalerà delle anticipazioni anche Alessia Marcuzzi? La prima puntata è sempre più vicina.