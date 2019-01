Filippo Nardi torna all’Isola dei Famosi: “Nessun televoto per l’inviato”

Isola dei Famosi chi sarà l’inviato? Filippo Nardi a Verissimo smentisce la fake news sul televoto

Non ci sarà alcun televoto per scegliere l’inviato dell’Isola dei Famosi. Filippo Nardi ha smentito a Verissimo la fake news che da qualche giorno circola sul suo conto. “Sono io l’inviato ufficiale di quest’anno. Non ci sarà nessun televoto con un concorrente, come qualcuno ha insinuato sui social network”, ha chiarito l’italo-inglese a Silvia Toffanin. Nei giorni scorsi si era infatti diffusa la voce che Nardi sarebbe finito al televoto con Alvin, ex inviato del reality show, nel corso della prima puntata. Alberto Bonato tornerà sì in Honduras, ma solo ed esclusivamente come naufrago.

Chi sono i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019

I naufraghi dell’Isola dei Famosi 2019 sono: Alvin, Demetra Hampton, Luca Vismara, Taylor Mega, Ghezzal, Aaron Nielsen, Kaspar Capparoni, Viktoria e Virginia Mihajlovic, Marco Maddaloni, Jo Squillo, Paolo Brosio, Marina La Rosa. Ancora da decidere le sorti di Jeremias Rodriguez: dopo l’infortunio di qualche settimana fa il fratello di Belen dovrebbe entrare alla seconda o terza puntata, complice l’intervento dell’amico Andrea Iannone.

Isola dei Famosi: quando inizia e chi sono i concorrenti

L’Isola dei Famosi inizierà giovedì 24 gennaio. Sarà condotto per la quinta volta consecutiva da Alessia Marcuzzi. Opinioniste di quest’edizione sono Alda D’Eusanio e Alba Parietti.