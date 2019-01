Isola 2019, Alba Parietti: le parole su Alda D’Eusanio che infiammano il reality show

Alba Parietti a TV Talk: l’opinionista dell’Isola dei famosi ospite sabato 26 gennaio

Alba Parietti è stata ospite di TV Talk oggi sabato 26 gennaio per parlare dell’Isola dei famosi, e non solo. La nuova opinionista è stata scelta insieme ad Alda D’Eusanio per accompagnare Alessia Marcuzzi nelle puntate dell’edizione 2019. Durante la puntata anche un’altra ospite di Massimo Bernardini ha speso belle parole per il reality show. Interrogata sulle sue trasmissioni televisive preferite, Sveva Sagramola infatti ha detto: “Io adoro l’Isola dei famosi, è un programma che svela le persone. Lo trovo affascinante”. Poco più tardi è arrivata l’opinionista dell’Isola in studio e si è aperta quindi la discussione sul reality. Il primo punto analizzato, dopo una breve clip riassuntiva della prima puntata, sono stati i dati d’ascolto.

Alba Parietti e gli ascolti dell’Isola: “Ce lo aspettavamo”

La sfida è stata dura con Che Dio ci aiuti 5 (a proposito, Simonetta Columbu ha dato delle belle anticipazioni su Ginevra) e l’Isola ha perso lo scontro. Alba Parietti commentando il tutto ha anche fatto riferimento a Masterchef, che è tornato con l’ottava edizione. Ecco le sue parole: “Noi ce lo aspettavamo per il semplice fatto che sapevamo benissimo di andare contro una vera corazzata. Questa fiction è fortissima, ha lo stesso tipo di pubblico. Poi c’era Masterchef. Hanno esattamente lo stesso target”. Subito dopo però l’ospite di TV Talk ha anche fatto osservare che appena la fiction di Rai 1 è terminata, l’Isola ha recuperato punti di share.

Alba Parietti e Alda D’Eusanio all’Isola: “Cane non morde cane, lo scontro magari capiterà”

A proposito del rapporto tra Alba Parietti e Alda D’Eusanio all’Isola, in studio è stato osservato che c’era una certa armonia giovedì sera. Sulla collega, Alba ha detto: “Cane non morde cane. Tutte e due ci riteniamo delle donne intelligenti. Lo scontro magari poi capiterà, però abbiamo cercato di prendere con la giusta leggerezza questo tipo di programma. Non si può trasformare in un programma serio”. Nella stessa puntata è stato ospite anche Morgan, che ha stroncato Amici di Maria De Filippi con una frecciatina al veleno.