Simonetta Columbu in Che Dio ci aiuti 5 è Ginevra: “Mostrerà una grande rabbia”

Che Dio ci aiuti 5, Simonetta Columbu interpreta Ginevra Alberti: è la novizia del convento degli Angeli

In Che Dio ci aiuti 5 interpreta il ruolo di Ginevra Alberti, ma oggi a parlare è Simonetta Columbu. L’attrice ha rilasciato un’intervista al settimanale Vero TV. Non ha solo parlato di lei, ma ha anche dato qualche piccola anticipazione sul suo personaggio. Ginevra è la novizia della quinta stagione, nelle prime puntate ha instaurato un rapporto di odio e amore con Nico e ha mostrato di essere una ragazza un po’ buffa ma divertente. Ginevra è anche una ragazza un po’ rigida e integerrima, soprattutto nel suo percorso di fede. Il suo essere fuori dal mondo diverte molto il pubblico, ma nelle prossime puntate di Che Dio ci aiuti scopriremo tanto altro sulla novizia.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 5, Simonetta Columbu rivela cosa succederà a Ginevra

Molti si aspettano che Nico e Ginevra in Che Dio ci aiuti 5 si mettano insieme. Purtroppo questo questo particolare non rientra tra le anticipazioni dell’attrice. Simonetta infatti ha rivelato che il suo personaggio verrà fuori in modo diverso. Nelle prossime puntate non vedremo solo la sua goffaggine e la sua rigidità: “È anche una ragazza estremamente dolce e vulnerabile, ma anche arrabbiata, ha in sé qualcosa di irrisolto, dei noti da sciogliere. Nel corso della storia mostrerà anche una grande rabbia, una grande sofferenza. Pian piano verranno fuori le sue parti più nascoste che poi sono anche le più belle”. Chissà se proprio Nico sarà la persona che più di tutti riuscirà ad aiutare Ginevra, ma adesso parliamo un po’ di Simonetta.

Simonetta Columbu è figlia d’arte: suo padre è Giovanni, noto regista

La passione per la recitazione è nata anche grazie a suo papà Giovanni Columbu, che è un regista. Nessun tipo di influenza diretta, suo padre non l’ha convinta a intraprendere questa carriera e anzi inizialmente ha mostrato un po’ di perplessità. Alla fine, però, l’ha appoggiata e hanno anche lavorato insieme: “Mio padre non mi ha mai spinto verso il suo mondo, che oggi è anche il mio, ma mi ha sempre detto di inseguire il mio sogno, la mia strada, la mia passione. E infatti il giorno in cui gli ho detto che volevo fare l’attrice si è un po’ spaventato. Ma poi mi ha appoggiato e anche coinvolto in alcuni suoi lavori. La passione per la recitazione è nata dal desiderio di esprimermi e quello della recitazione ho sempre pensato che fosse il canale attraverso il quale io potessi esprimere di più me stessa”. Essere figlia d’arte non rappresenta un problema, anzi vive questa fortuna con estrema naturalezza, come ha raccontato. “Mio papà è sempre stato molto discreto, mi ha lasciato la totale libertà”, ha aggiunto infine Simonetta Columbu di Che Dio ci aiuti 5.