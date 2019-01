Morgan commenta la protesta ad Amici e stronca il talent: “Sceneggiatura”

Morgan commenta la protesta degli allievi di Amici di Maria De Filippi

Il rapporto tra Morgan e Amici di Maria De Filippi si è rotto irrimediabilmente e l’ultima frecciatina di Marco Castoldi lo conferma ancora una volta. L’ex direttore artistico è stato ospite di TV Talk oggi pomeriggio e tra un commento e l’altro si è ritrovato a dire la sua sulla protesta degli allievi di Amici. Non ci è andato molto leggero, va detto, tuttavia ha commentato il tutto con la sua solita pungente ironia. È anche un suo tratto distintivo e Morgan ne è consapevole. Commentando il suo rapporto con la TV, infatti, ha detto: “Si spaventano però non ne hanno ragione. Spesso si spaventano coloro i quali non hanno ancora lavorato con me. Ci sono tanti detrattori, sono una persona fondamentalmente libera. […] Mi sono fatto da me, completamente, nel bene e nel male. Fanno molta paura quelli come me”.

Morgan e la frecciatina ad Amici: “Non l’ho scritta io questa sceneggiatura”

Ma veniamo alla frecciatina. Uno dei ragazzi della trasmissione di Rai 3 ha chiesto a Morgan di dire la sua su ciò che è successo ad Amici 18, ovvero sulla protesta e sulla scuola occupata. L’ex coach ha risposto tra un fraintendimento e una frecciatina: “Hanno bruciato la scuola? Ah, occupato. Non lo sapevo. Non l’ho scritta io questa sceneggiatura, qualcun altro. Bisogna vedere se è bravo”. Sarà vero che non ha capito il verbo usato nella domanda oppure anche il dire “hanno bruciato la scuola” è stata una provocazione? Sulla seconda parte, invece, non ci sono dubbi: parlare di sceneggiatura equivale a dire che la protesta è stata inscenata e che la redazione fosse d’accordo con i ragazzi. Il succo è questo, detto in modo crudo ma rimane questo.

Morgan a The Voice? A lui piacerebbe, ma intanto afferma: “La TV mi ha rovinato”

Oltre a commentare lo sciopero ad Amici 18, Morgan ha risposto alla domanda su The Voice. Del suo ritorno si sta parlando insistentemente, ma ci sarà davvero? “Voi volete?”, ha risposto prima di lasciare intendere che lui accetterebbe. Non è detto che non ci ripensi, visto ciò che ha detto poco dopo: “La televisione è un mostro carnivoro. Io ho lottato con questo mostro, è una specie di tumore per un artista. Bisogna fare una cura costante. La TV mi ha rovinato. Altrimenti non sarebbero uscite tutte quelle notizie”. Morgan a The Voice è un capitolo ancora aperto, al contrario di quello con Amici e Maria De Filippi che invece sembra chiuso a doppia mandata.