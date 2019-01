The Voice 2019 coach, spuntano due nomi a sorpresa: le anticipazioni

The Voice 2019, anticipazioni sui coach: i primi nomi arrivano a sorpresa

Il ritorno di The Voice 2019 potrebbe farsi più interessante con gli ultimi rumor sui coach. Da qualche settimana si parla davvero molto della nuova edizione del talent show di Rai2 e questo perché c’è stata una notizia decisamente inaspettata. Ci riferiamo ovviamente a Simona Ventura conduttrice di The Voice 2019: dopo gli ultimi anni trascorsi sui canali Mediaset, in pochi si sarebbero aspettati che avrebbe lasciato Temptation Island Vip per tornare in Rai. E invece pare che abbia deciso proprio così. Di certo sarà felice il pubblico di The Voice of Italy e molti telespettatori vorranno seguire SuperSimo alla conduzione del talent, per cui gli ascolti dovrebbero giovarne.

Coach The Voice 2019, torna J-Ax? Insieme a lui un altro ex giudice di talent

Dopo la conferma del talent su Rai 2 e dopo le voci sulla Ventura alla conduzione, è il momento di parlare dei coach di The Voice 2019. A sedere sulle poltrone girevoli rosse potrebbero essere volti nuovi rispetto alla passata stagione e potrebbe esserci un grande ritorno. Stando a ciò che ha riportato TvBlog, infatti, nella nuova edizione del talent potrebbe tornare J-Ax. Il cantante è già stato un coach del programma e pure molto amato dal pubblico. Un secondo nome spuntato in queste ore è sorprendente tanto quanto gli altri: ci sarà Morgan tra i nuovi coach di The Voice? Quest’ultimo ha già lavorato con Simona Ventura a X Factor, e a tal proposito possiamo dirvi che il nome di Morgan era fra i probabili ritorni anche tra i giudici del talent di Sky.

The Voice 2019, tutte le anticipazioni sulla nuova edizione

Oltre all’arrivo di Simona Ventura come conduttrice e alle prime voci sui coach, le anticipazioni su The Voice 2019 non finiscono qui. Lo show verrà realizzato negli studi televisivi in cui andrà in scena la nuova edizione di Ora o mai più. Dunque il talent di sicuro andrà in onda successivamente al programma di Amadeus: il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato.