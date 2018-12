The Voice 2019 ci sarà, prime anticipazioni: sesta edizione totalmente rinnovata

The Voice of Italy, l’edizione 2019 ci sarà: la conferma

Sembrava un capitolo chiuso, invece The Voice 2019 ci sarà. E non solo, pare che la sesta edizione sarà totalmente rinnovata. Le prime anticipazioni lasciano ben sperare in un rilancio del format, che non ha mai raggiunto grandi ascolti negli ultimi anni. Colpa degli altri talent show più competitivi o The Voice è in grado di rilanciarsi? Lo scopriremo nel nuovo anno, quando Rai Due manderà in onda la nuova edizione del suo talent. Il programma, prodotto dalla Fremantle, dovrebbe andare in onda subito dopo il Festival di Sanremo quindi a fine febbraio 2019. Non è da escludere che possa slittare a inizio marzo. Insomma, l’inizio di The Voice 2019 è in via di definizione, così come tutto il resto.

The Voice 2019, le prime anticipazioni sulla sesta edizione

A dare conferma che The Voice 2019 Italia ci sarà è stato Blogo con un’anteprima in cui si leggono anche altre anticipazioni sulla sesta edizione. Da ciò che apprendiamo, infatti, pare che l’edizione che verrà sarà totalmente rinnovata e verrà mantenuto soltanto il meccanismo del talent show. Quindi ci saranno nuovi coach, ci sarà un volto nuovo alla conduzione e potrebbe essere rinnovato anche la modalità del racconto nel corso delle puntate. Chissà se vorranno calcare le orme del grandissimo successo di X Factor 2018, con una finale ricca di emozioni e colpi di scena – e non ne sono mancati anche il giorno dopo, con le critiche e le accuse al vincitore Anastasio -. Oppure vorranno avvicinarsi ad Amici? Questo magari sarebbe un po’ più complicato, trattandosi di una scuola e quindi con dinamiche molto diverse dagli altri talent, tra cui proprio X Factor e The Voice of Italy.

The Voice ogf Italy torna su Rai Due nel 2019

Rimangono da chiarire molti punti, ma per il momento Rai Due avrebbe comunicato l’intenzione di proseguire l’avventura con The Voice of Italy 2019. Presto ne sapremo di più anche su casting e audizioni: chi ha intenzione di partecipare farebbe bene a tenersi super informato! Intanto rimaniamo in attesa di scoprire i nuovi coach: arriverà forse Fedez, visto che è nell’aria un suo addio a X Factor?