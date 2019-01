X Factor 2019 giudici, Mara Maionchi ci sarà? Intanto elogia Lodo Guenzi

Mara Maionchi ci sarà a X Factor 2019? Le prime novità sui giudici

È sempre il momento giusto per parlare dei giudici di X Factor 2019! Tra non molto partiranno le Audizioni della nuova stagione, per cui la produzione dovrà presto provvedere alla conferma di qualche giudice o all’arrivo di nuovi. Nei prossimi mesi scopriremo tutto con certezza, ma fino a quel momento ci saranno anticipazioni e news di cui parlare. Oggi, per esempio, parleremo di Mara Maionchi giudice a X Factor 13. Dopo il suo ritorno un paio di anni fa e due vittorie consecutive – Lorenzo Licitra e Anastasio -, anche nel 2019 Mara potrebbe sedere al banco dei giudici e puntare nuovamente alla vittoria. Perché lo pensiamo? Leggete un po’ le sue parole!

X Factor 2019, Mara Maionchi tornerà fra i giudici?

In occasione del ritorno di Italia’s Got Talent (domani sera) dove è in giuria, Blogo ha voluto intervistare Mara Maionchi e non potevano mancare domande sul talent show di Sky. Tornerebbe a fare il giudice di X Factor, come anche a Italia’s Got Talent? Se dovessero chiederglielo, non riuscirebbe a dire di no: “Io dico sempre ‘No, è troppo faticoso’, ma quando all’ultimo me lo chiedono non so resistere. Perché quarantacinque anni di un mestiere non si dimenticano facilmente”. Facile pensare, quindi, che il pubblico potrebbe ritrovare l’amatissima Mara tra i giudici di X Factor 13. E potrebbe non essere l’unico giudice della passata edizione a tornare!

X Factor 13 giudici, Mara promuove Lodo Guenzi

Nonostante si sia parlato di un rinnovo totale al tavolo dei giudici, secondo la Maionchi meriterebbe di tornare Lodo Guenzi: “A me è piaciuto Lodo. Corretto, educato. Parlava di cose di cui sa parlare. È entrato anche in un momento molto difficile ed è stato molto bravo a prenderla con grande tranquillità. Io l’ho trovato molto capace”. Per quanto riguarda i giudici di X Factor che abbiamo seguito nell’edizione vinta da Anastasio, sappiamo per certo che Manuel Agnelli ha definitivamente detto addio al talent. Cosa dire di Fedez? Lui è stato meno chiaro, per cui chissà!