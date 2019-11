Il Collegio 4 anticipazioni, la classe sarà dimezzata: scontri durissimi e lacrime

Anticipazioni Il Collegio 4: il preside furioso con la classe

Al Collegio 4 la prossima settimana sarà durissima per gli allievi. Prima di capire però cosa succederà vi ricordiamo che nella struttura è arrivato l’ispettore scolastico e che il preside ha avvertito tutti: non ha mai ricevuto relazioni negative e se succederà prenderà dei seri provvedimenti nei confronti della classe e soprattutto dei responsabili. Tra una risata e l’altra siamo abituati al peggio ormai – e la puntata del 13 novembre ce lo ha dimostrato -: difatti il 19 i ragazzi dovranno subire le conseguenze di una decisione pesantissima. Veniamo subito al dunque.

Il Collegio 4 anticipazioni: i collegiali divisi, scontri accesi e lacrime

Dal filmato delle anticipazioni pubblicato dopo la fine della puntata si apprende che i collegiali litigheranno prima tra di loro per un gesto fatto da alcuni dei ragazzi: il gruppo pare si spaccherà in varie fazioni, con alcuni dei ragazzi che prenderanno le parti dei protagonisti del gesto e altri che invece ne prenderanno le distanze. E non è finita qui: pare molto probabile infatti che il preside riceverà una relazione davvero negativa da parte dell’ispettore e per questo deciderà di dimezzare la classe; questo almeno è ciò che si sente nel video, con alcuni dei ragazzi disperati e qualche altro che si proporrà per l’abbandono della struttura.

Le ultime news sul Collegio: esperienza indimenticabile per i partecipanti

Finora i ragazzi e i professori hanno sempre rilasciato delle bellissime dichiarazioni sulla loro esperienza al Collegio: Nicolò, che oggi si è lasciato con Sara, ha usato delle parole stupende per il prof. Andrea Maggi; Vilma ha parlato di alcuni importanti rapporti nati durante il programma; lo stesso Maggi, oggi mittente di una lettera molto sentita ai suoi allievi, si è infine sbilanciato sul docu-reality e sui suoi partecipanti. Alla fine insomma la trasmissione sembra aver lasciato un bellissimo ricordo in tutti nonostante il terremoto della puntata del 19 novembre.